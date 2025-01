Je kunt straks posters veranderen zonder van de bank te komen

De posters maken gebruik van elektronische inkt, dat je kent van e-readers kent. We hebben het dan over 6-kleurentechnologie, die je vaker in e-readers tegenkomt. Vooral moderne e-readers maken steeds vaker gebruik van deze kleurentech. Verwacht hierbij niet enorm levendige kleuren, want het blijft e-inkt die juist weinig energie moet gebruiken. Immers kun je anders ook boeken gaan lezen op je smartphone. Vooral het licht van achteren is vermoeiend voor de ogen (en het kost ook veel energie).

Poster

Logisch dus om deze e-inkt ook te gebruiken voor een poster die je niet constant wil moeten opladen. Er is ook een grotere versie van 28,5 inch (2160 x 3060, 132 PPI) die een accu van 20.000 mAh heeft, maar die is wel een stuk duurder: daar hangt een prijskaart aan van 1699 dollar. De grootste versie is 31,5 inch (2560 x 1400, 94 PPI) en heeft ook een 20.000 mAh accu. De prijskaart is 2399 dollar (!).

Je kunt deze posters via een app een ander uiterlijk geven, waarbij de e-inkt dus van plek verandert om een nieuw beeld te creëren. Je kunt dus terwijl je op de bank zit de poster boven je bank veranderen, zonder dat je hoeft op te staan, je zorgen hoeft te maken over formaten, enzovoort.