Je favoriete digitale huisdier als smartwatch van Tamagotchi om je pols

De Tamagotchi is een typisch jaren 90 speelgoed. 25 jaar geleden was dit digitale huisdier nog een vooruitstrevend stukje technologie. Je kunt het je nu bijna niet meer voorstellen, maar de Tamagotchi was een enorme rage. Videospellen waren er al langer, maar bij dit speelgoed lag de verantwoordelijkheid om goed voor je digitale dier te zorgen, helemaal bij jou. Het was nieuw, leuk en je kon erover praten met je vrienden. "Hoe gaat het met jouw hond?", "Vergeet je je kat niet genoeg aandacht en water te geven?". Nu komt de fabrikant met iets nieuws: de Tamagotchi smartwatch . Je digitale huisdier kun je niet meer vergeten als je hem om je pols bindt. En de makers zijn met hun tijd meegegaan: het apparaat heeft ook een stappenteller, touchscreen en spraakherkenning.

Spelen en tijd aflezen

De Tamagotchi smartwatch borduurt gewoon voort op het succes van het speelgoed eind jaren 90. In die tijd was het een echte rage en bij successen horen kopieën. Dus doken er regelmatig fake apparaatjes op die je ook digitaal een huisdier lieten verzorgen. Meestal was de kwaliteit belabberd, maar 90s kids wilden allemaal meedoen aan de trend. De Tamagotchi Smart lijkt op het speelgoed uit die tijd, maar profiteert wel van de technologische vooruitgang. Zo is het scherm in kleur in plaats van zwart-wit, beschikt het over een stappenteller en kun je de smartwatch verbinden met andere Tamagotchi's. Het is bovendien een horloge. De batterij gaat ongeveer 30 uur mee. Wel dagelijks even bijladen dus.

Release in Japan

In eerste instantie kun je de Tamagotchi alleen in Japan kopen. Fabrikant Bandai heeft bekendgemaakt dat de eerste 'lucky ones' het apparaatje via een loterij kunnen bemachtigen. Vanaf 23 november is het dan te koop voor ongeveer $ 68. Extra functies kun je los kopen en inpluggen, deze gaan naar verwachting zo'n $ 10 per stuk kosten. We weten nog niets over de verkoop buiten Japan. Het ligt voor de hand dat dit wel gaat gebeuren op termijn. Bovendien moet je je afvragen of deze gadget nu wel echt zo leuk draagt om je pols. Misschien is het stiekem toch meer iets voor (jouw) kinderen.