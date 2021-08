​Interessant: Apple werkte aan iPhone Nano, volgens Steve Jobs

Steve Jobs was nogal een eigenheimer, maar hij wordt door Apple-fans -en zelfs vijanden-, enorm gemist. Het is inmiddels al bijna tien jaar geleden dat de visionair overleed door de gevolgen van kanker. Toch worden er nog steeds dingen ontdekt over de Apple-oprichter. Bijvoorbeeld dat Apple eigenlijk een iPhone Nano wilde maken.



iPhone Nano

Nano en Apple, dat betekent eigenlijk maar één ding: iPod. Dat had echter bijna anders gelopen, want uit een e-mail van Steve Jobs van vroeger blijkt dat er zeker een iPhone Nano in de maak was. Op zich is dat geen nieuws, want hierover deden rond zijn dood ook geruchten. Het idee van de iPhone Nano was dat hij, zoals de naam al doet vermoeden, kleiner en goedkoper is dan iPhone van toen. Dat was de iPhone 4.

Hoe ver het toestel was in productie, dat is onbekend. Wel weten we inmiddels dat deze superkleine telefoon echt moet hebben bestaan. De e-mails kwamen voorbij als bewijs in de zaak Epic versus Apple, schrijft TheVerge. Het blijft helaas een mysterieuze gadget, want het enige waarin Nano voorbij komt, dat is een agenda-uitnodiging. De uitnodiging werd verstuurd vanuit Steve Jobs in oktober 2010. Hierin staat de agenda van een strategiemeeting waarin er een agendapunt is dat luidt “iPhone Nano plan”. Ook zou designdirecteur Jony Ive het model laten zien tijdens die meeting, want er staat bij een ander punt “Jony toont het model (en/of renders)”.