Innovatie op gebied van licht; Dyson komt met Lightcycle Morph-lampen​

Voortbouwend op de Dyson Lightcycle-taaklamp die in 2019 werd geïntroduceerd, is eind januari de Dyson Lightcycle Morph gelanceerd. De innovatie op gebied van licht. Want met behulp van een daylight tracking-algoritme en drie warme en drie koele LED's, past de Dyson Lightcycle Morph-lamp continu zijn kleurtemperatuur en helderheid aan in relatie tot lokaal daglicht. Op deze manier zal je altijd van het juiste licht voor de tijd van de dag worden voorzien, afhankelijk van de locatie, leeftijd en taak van de gebruiker. De lamp kan ondermeer kaarslicht nabootsen, blauw licht verminderen of flikkering tot nul beperken.



Natuurlijk licht

De Dyson Lightcycle Morph-lamp is geïnspireerd door natuurlijk licht. Zo kan de lamp het lokale daglicht volgen door de locatie van de gebruiker te meten via de Dyson Link-app. De lamp past met behulp van daylight tracking- en de gebruikte LED’s continu de kleurtemperatuur en helderheid aan in relatie tot lokaal daglicht.

Veelzijdigheid

De Dyson Lightcycle Morph-lamp is ontworpen voor veelzijdigheid. Van wakker worden met een kunstmatige zonsopgang in een slaapkamer tot studeren of werken in een meer krachtig licht of voor romantische sfeerverlichting voor in de avond. De Lightcycle Morph-lamp kan zo vier verschillende types licht in een ruimte creëren, zoals indirect, taak-, accent- of sfeerlicht. De lamp is zelfs te programmeren voor 20 verschillende lichtinstellingen, afhankelijk van de taak of stemming. De vooraf ingestelde standen zijn: Studie, Relax, Precisie, Boost, Ontwaak, Slaap en Afwezig.

De activiteit die je wil gaan doen is door de verschillende taken van de lamp eenvoudig aan te passen via de Dyson Link-app. Daarnaast is er nog ook nog een handmatige bediening met slide-touch dimmen en kleurtemperatuurselectie om persoonlijke lichtvoorkeuren te bepalen.