iMac G4 geüpgraded tot een iMac M1

Een Apple computer, of het nu een desktop of een laptop is, gaat doorgaans langer mee die van andere fabrikanten. Ok, soms moet je tussentijds het geheugen upgraden of vervangen, maar kwalitatief kunnen ze dat makkelijk aan. Dat dacht ook Apple fan, en gebruiker, Colby Sheets. Hij bouwde zijn bijna 20 jaar oude iMac G4 – ook bekend als de Lampshade iMac – om tot een iMac M1 met Big Sur. Pics or it didn’t happen? Beter nog, er is een korte video waarop de iMac te zien is.