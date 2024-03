​Huawei Watch GT 4: een van de mooiste smartwatches, met kryptonite

Smartwatches van Huawei: daarvan had ik nooit zo’n hoge pet op. Dat lag niet zozeer aan de functionaliteiten, maar meer aan de klokjes zelf. Ze waren altijd gigantisch, of veel te sportief en dat was niet zo aansprekend voor iemand als ik. Huawei pakt het gelukkig heel anders aan met de Watch GT 4, die in een mooi goudkleurige uitvoering komt met een Milanese-bandje en een mooi subtiel klokje. En er is meer.

Huawei Watch GT 4 Toen Huawei het handelsverbod opgelegd kreeg door de VS, moest het allerlei manieren verzinnen om zijn tech goed te laten werken voor het Westen. Een tijdje betekende dat voor het gebruiken van een Huawei-wearable dat je ongeveer drie verschillende apps moest downloaden, waaronder een hele appwinkel. Dat is nu gelukkig niet meer het geval, al komt dat mede omdat ik een Samsung Galaxy S23 Ultra gebruik en via de Galaxy Store apps kan downloaden, in plaats van de Play Store alleen. Als je een Pixel of een OnePlus gebruikt, dan is de kans groot dat je nog wel eerst de Huawei eigen appwinkel moet downloaden. Of dat eerst nou moet of niet: je downloadt uiteindelijk Huawei Health en je kunt binnen die app contact maken met je watch, de gegevens inzien en de wijzerplaten veranderen. Het synchroniseren werkt enorm goed, terwijl je bij bijvoorbeeld Fitbit nog wel eens uitdagen hebt met die synchronisatie. Daar heb ik in mijn tijd met Huawei Watch GT 4 geen enkel probleem mee gehad. Wat daarbij enorm helpt is de accuduur. Het is iets waar we de horloges van Huawei al langer om roemen: wat Google met Pixel Watch of Apple met Apple Watch niet lukt, dat lukt Huawei wel. Dit horloge gaat met gemak anderhalve week tot twee weken mee. Doe je hem af om door de douane te gaan en vergeet je hem om te doen, dan zal je zelfs na een paar weken merken dat je hem zonder laden weer kunt dragen en de boel gewoon weer oppakt waar je gebleven bent. Waarschijnlijk is de accuduur (samen met dat oogstrelende uiterlijk) het grootste voordeel aan de Huawei Watch GT 4.

Mooie smartwatch Maar, er is nog veel meer om van te houden. De smartwatch heeft een mooi helder scherm waarop je een flink arsenaal aan wijzerplaten kunt gebruiken die je makkelijk uit de app kunt halen. Wel merk je dat je niet van een Wear OS-wearable gebruikmaakt, want qua apps is de Huawei Watch GT 4 wel wat karig: HarmonyOS van Huawei staat helaas weinig apps toe. Dat is een flinke tegenvaller, want het betekent dat het slimme horloge niet zo slim als hij zou kunnen zijn. Je kunt bijvoorbeeld je WhatsApp-berichten niet aflezen, of navigeren met Google Maps. Nu heeft Huawei wel zijn eigen Petal Maps, of Navigation - G Maps, maar een goed alternatief voor WhatsApp is er niet. Qua gezondheidsmeters kun je veel informatie krijgen van dit slimme horloge. De hartslag, de huidtemperatuur, je slaap, je stress en je bloedzuurstofgehalte. Uiteraard alleen als je dit wil: het horloge geeft ook aan dat je dit in de app eerst moet toestaan als je hiervan gebruik wil maken. Uiteraard helpt dit horloge je ook bij het sporten. Je kunt van verschillende sporten registraties vastleggen en dankzij de GPS kun je hardlopen en je rondje vastleggen zonder dat je je smartphone mee hoeft te nemen, er kan zelfs gesynct worden met Strava. Je kunt zelfs bellen als je dat wil, want het apparaat heeft een microfoon en luidspreker. Wel moet je telefoon dan wel in de buurt zijn, want dit vindt plaats via de Bluetoothverbinding van je toestel. Je kunt met die Bluetooth-verbinding ook oordopjes aan je horloge linken en muziek luisteren, maar dan moet je wel zelf een MP3 van je telefoon halen en op de watch gebruiken. Spotify, Tidal of Deezer is geen optie.

Superheld met last van kryptonite Huawei Watch GT4 is wat dat betreft een beetje een bipolair apparaat. Enerzijds beleef je er echt een hoogtepunt mee als het gaat om zijn uiterlijk en zijn batterij, plus zijn mooi schermpje en een pluspunt wat ik straks nog zal noemen. Anderzijds is het een beetje net-niet. Je wil op je smartwatch waarschijnlijk wel je WhatsApps lezen of bepaalde Google-mogelijkheden gebruiken die je gewend bent, wat toch niet helemaal lekker werkt. De appwinkel met beschikbare apps voor GT4 is een teleurstelling, terwijl deze gadget zelf juist een soort superheld voor je pols is. Als deze superheld ook nog met Wear OS zou werken, dan zou dit waarschijnlijk met stip onze nieuwe favoriete smartwatch zijn. Laten we met een positieve noot eindigen, want Huawei heeft veel stappen gezet sinds de vroegere GT-horloges en dit is in principe een prachtig apparaat. De laatste grote plus is de prijs van dit horloge: 269 euro. Dat is aanzienlijk minder dan bijvoorbeeld een Galaxy Watch 6 van Samsung, laat staan dan een gemiddelde Apple Watch. Het horloge is verkrijgbaar in een 41 mm-variant en een 46 mm-variant, met niet alleen dit wat meer stijlvolle, elegante uiterlijk, maar ook een sportievere variant (die precies hetzelfde kan als de gouden versie).