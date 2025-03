Hombli lanceert drie nieuwe slimme lichtproducten voor binnen en buiten

Het Nederlandse smart home-merk Hombli breidt zijn slimme verlichtinglijn uit met drie nieuwe producten die volledig in het teken staan van sfeer, flexibiliteit en gebruiksgemak. De Hombli Smart LED Strip 2, Smart Neon Rope en Smart Neon Tube zijn vanaf nu verkrijgbaar en bieden uitgebreide slimme functies zoals Individual Zone Control, spraakbediening en synchronisatie met muziek.

Met deze toevoegingen speelt Hombli in op de groeiende vraag naar slimme verlichting die niet alleen functioneel is, maar ook zorgt voor persoonlijke sfeer en visuele impact – zowel binnen als buiten.

Smart LED Strip 2: meer kleuren, meer controle

De Smart LED Strip 2 is de verbeterde opvolger van Hombli’s populaire LED-strip. Nieuw in deze versie is de toevoeging van zowel RGB-kleuren als warm- en koudwitte LEDs, waardoor gebruikers volledige controle hebben over kleur én witlicht. Of je nu een gezellige setting in de woonkamer wilt creëren of functionele verlichting zoekt voor de keuken: deze strip past zich aan aan elk moment.

Via de Hombli-app of spraakassistenten stel je eenvoudig tijdschema’s in of laat je de verlichting synchroon lopen met muziek – ideaal voor feestjes, gamen of ontspannen tv-avonden.

Smart Neon Rope: flexibele lichtkunst voor binnen én buiten

De Smart Neon Rope onderscheidt zich door zijn flexibele vorm, waarmee creatieve en vloeiende lichtontwerpen mogelijk worden. Dankzij zone-controle kun je verschillende delen van de rope individueel instellen op specifieke kleuren en effecten. Daarbij zorgt de technologie voor een egale lichtverdeling zonder zichtbare LED-punten.

De rope is weerbestendig, en dus ook geschikt voor gebruik buiten. Met de toevoeging van de Hombli Smart Bluetooth Bridge krijg je toegang tot bediening op afstand, een stabiel mesh-netwerk en het koppelen van meerdere apparaten.

Smart Neon Tube: 360° sfeerlicht voor buitengebruik

Voor wie de tuin, het balkon of de gevel een opvallend lichtaccent wil geven, is er de Smart Neon Tube. Deze buisvormige lamp biedt een 360° lichteffect en is volledig aan te passen via de Hombli-app of stemcommando’s. Dankzij de weer- en stofbestendige behuizing is de tube bestand tegen de elementen en kan deze het hele jaar buiten blijven staan.

Ook hier biedt zone-controle creatieve mogelijkheden: van subtiele kleurovergangen tot dynamische, pulserende lichteffecten. Combineer met de Bluetooth Bridge voor geavanceerde scenario’s, zoals automatisch inschakelen bij zonsondergang of meebewegen op muziek.