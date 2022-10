Google kondigt alvast nieuwe router Nest Wifi Pro aan

Wifi 6e

Wifi 6e is tot twee keer sneller dan wifi 6 en is bedoeld om je huis een nog sterkere verbinding te geven, ook op minder makkelijk bereikbare plekken. Je kunt ook meerdere routers gebruiken om een groter bereik te bewerkstelligen. Het is mogelijk om Nest Wifi Pro in combinatie met je huidige wifimodem te gebruiken en de router biedt daarnaast beveiligd opstarten om niet-geautoriseerde software en hacks te weren. De router is in staat om netwerkproblemen zelf te ontdekken.

Het opvallende aan deze aankondiging is dat Google als één van de mogelijkheden bij deze router geeft dat er Auto-QoS aanwezig is voor videogesprekken en Stadia-games. Opmerkelijk, want het heeft juist net aangegeven dat Stadia gaat stoppen en dat je dus nog tot medio januari 2023 kunt gamen. Nu is dat nog wel een paar maanden, maar het lijkt toch wat vreemd om dat zo duidelijk als voordeel van de router op te geven.