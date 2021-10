​Extreme droning: deze drones vlogen in vulkanen, orkanen en meer

Je kent de mooie rustige dronebeelden van de Zaanse Schans en de bollenvelden, maar wist je dat dronen veel extremer kan zijn? Het gaat snel, je moet scherpe bochten maken en er worden zelfs races mee gehouden. Bovendien heb je ook nog de omstandigheden. Wat als je dronet in een vulkaan of in een orkaan? Je ziet het resultaat hieronder.

Watervallen Het is een risicootje, want water komt met veel vaart naar beneden, maar de persoon die deze beelden schoot, is er wel beroemd mee geworden. Met je drone meevliegen met een waterval, dat heeft heel wat skills nodig van de dronepiloot. Niet alleen een leuke test voor jezelf, maar ook nog eens een eindresultaat waarvan je kaak naar beneden zakt:

Vulkanen Het is verzengend heet, bloedgevaarlijk en de kans dat je drone spontaan smelt en nooit meer terugkomt is groot. Dat gebeurt ook de drone in deze video, maar niet voordat hij eerst spectaculaire beelden vastlegt van de lavastroom en een stukje van binnenin de vulkaan.

Orkanen Je wil liever niet in het hart van een storm zijn, maar sommige drones kunnen het hebben. In de onderstaande video zie je hoe een drone nabij een schip een orkaan in beeld krijgt. Je wordt bijna zeeziek als je ernaar kijkt, dus kijk deze vooral niet om en nabij etenstijd.

Drone-races Het zal je na het zien van een paar van deze video’s vast niet verbazen dat die dronepiloten niet alleen veel durf moeten hebben, maar ook een enorme berg aan vaardigheden. Zoveel, dat er speciale drone-races zijn. Hierin moeten dronepiloten zo snel mogelijk door allerlei obstakels manoeuvreren. Dat gaat er extreem hard aan toe.

Urbex Urbex ken je waarschijnlijk van fotografen die dan naar verlaten gebouwen gaan (of het verlaten Land van Ooit) om daar beelden te schieten. Hoe de natuur de bakstenen de baas worden, dat is ook prachtig om te zien. Urbex is er ook in een drone-variant en ook daarmee worden alsnog spectaculaire beelden gemaakt:

Extreme sporten Je kunt een artikel over extreme droning niet schrijven zonder Johnny FPV te noemen. Wat deze man allemaal kan met drones is werkelijk ongelooflijk. Het knappe aan zijn werk is dat hij niet gewoon naar een stilstaand object vliegt en zijn ding doet. Hij volgt juist sporters die op hoge snelheden voorbij razen. We raden je aan zijn geweldige werk met drifters te bekijken:

Maar je mag zijn compilatie ook zeker niet missen. Het wordt namelijk niet meer extreme droning dan dit:

We kunnen hierna nog maar één ding zeggen: don't try this at home, en als je het ergens anders doet: houd dan rekening met het nooit meer terugzien van je drone. Succes!



Fotocredits: Lukasbieri