Eindelijk een Nokia tablet… of… nu pas een Nokia tablet?

Hij heeft de naam van een oude Russische tank. Een rare gedachtegang, ik weet het. Toch was het enkele weken geleden al het eerste waar ik aan moest denken toen de Nokia T20 in het geruchtencircuit verscheen. In mijn Militaire Diensttijd, 1986, toen Oost en West nog recht tegenover elkaar stonden, werden we gedrild in het herkennen van Russische tanks, de T34, T42, T64, T72 etc. Tot zover mijn kronkel. HMD Global heeft vandaag zoals verwacht haar eerste Nokia tablet gepresenteerd, de T20.

Betaalbare tablet

Het spannendste dat over de Nokia tablet gezegd kan worden is dat hij, zoals ook de meeste ‘moderne’ Nokia smartphones, een prima prijskaartje heeft. De specs zijn daar dan ook wel naar. Maar toch, 219 euro als startprijs voor het WiFi-only model met 4GB RAM, 64GB opslagcapaciteit en een 10,4 inch scherm is niet verkeerd. Het WiFi + 4G-model met dezelfde specs kost 249 euro. Het is de bedoeling dat de tablet medio deze maand (oktober) in de winkels ligt.