Een televisie of een beamer? Dit zijn de voordelen en nadelen

Misschien heb je tijdens de feestdagen een film bij een vriend gekeken met een beamer en denk je: dat wil ik ook. Het is inderdaad wel indrukwekkend, zo’n soort bioscoopapparaat, maar niet veel mensen hebben ze. Dit zijn de voordelen en nadelen van de beamer versus de televisie.

Installatie Het lijkt vaak een heel gedoe om een beamer te installeren, maar dat valt eigenlijk heel erg mee. Vaak gaan ze echter gepaard met een flinke audioset en is die wel wat meer high maintenance als het gaat om goed instellen. Een beamer zet je neer, stel je wat af en je bent klaar. Het is misschien zelfs makkelijker dan een televisie, die je bijvoorbeeld vaak niet in je eentje kunt installeren door de grootte, naast dat je ook nog eens heel voorzichtig moet zijn om het scherm niet stuk te maken. Ruimte Waar je bij een televisie weet waar je aan toe bent qua muurruimte, is dat bij een beamer wat minder makkelijk. Het hangt van de beamer af die je koopt hoe ver het apparaat van de muur moet zijn, maar dit is sowieso meer dan bij een televisie wordt geadviseerd. Daarnaast moet je zorgen dat de muur wit is en dat er geen kastjes op vastgeschroefd zitten. Je hebt best veel kale muur nodig om een projectie te maken en daar moet je wel ruimte hebben in huis.

Audio We zeiden het net al: beamers gaan vaak gepaard met geluidsinstallaties. Dat is echter niet per se nodig: net als een televisie hebben beamers vaak ingebouwde speakers. Dat wil alleen niet zeggen dat de geluidskwaliteit dan heel goed is. Je kunt dus beter wel voor een soundbar of een ander audiosysteem kiezen. Beeldkwaliteit Zowel televisies als beamers kunnen een resolutie van 4K (en soms zelfs 8K) weergeven. Echter heeft een televisie een vaste grootte: je koopt hem in bijvoorbeeld 60 inch en daar moet je het mee doen. Een beamer kan groter en kleiner projecteren, waarbij de beeldkwaliteit even goed blijft.

Draagbaarheid Een televisie zit vaak op de muur geschroefd, of staat op een vrij stevige voet. Je gaat daar niet zomaar mee rondwandelen. Dat doe je met een beamer veel sneller, waardoor je op een zomeravond zelfs in de tuin iets kunt kijken, of je beamer kunt meenemen naar bijvoorbeeld een bungalow. Al moet je uiteraard wel weten wat de muursituatie is. Helderheid De beamer legt het bij veel televisies af als het gaat om de helderheid van het apparaat. Televisieschermen worden van de achterkant aangelicht en kunnen daardoor zowel helder zijn als scherp, terwijl een beamer als je de helderheid omhoog zet vaak een te wit licht veroorzaakt waardoor details verloren gaan. Dit maakt de beamer overdag minder aantrekkelijk om te gebruiken, wanneer de zon naar binnen schijnt.

Kosten Tegenwoordig is het niet meer zo dat je veel meer neerlegt voor een beamer dan voor een televisie, maar wel heeft de beamer als nadeel dat hij meer onderhoudskosten heeft. Je moet nu eenmaal regelmatig de lamp vervangen en dat kost geld. Maar dat hangt wel weer af van het type beamer dat je koopt, laat je hier dus goed over adviseren door de winkelier, of gewoon het internet. In ieder geval is het dus allang niet meer het geval dat je veel meer voor een beamer betaalt, en dat is nog wel het imago dat deze gadget heeft.