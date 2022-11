DJI komt met long-range cameramodule voor drones

DJI heeft een nieuwe mobiele lichtgewicht camera module met transmissiesysteem onthuld voor Flagship Video Transmission (FPV). Een van de bijzondere features van deze module, de O3 Air Unit, is het feit dat hij in staat is live videobeelden over een afstand van 10 kilometer te verzenden.

O3 Air Unit

De camera van de module heeft een 1/1,7-inch sensor waarmee in 4K op 60fps gefilmd kan worden. De camera is verder voorzien van een breedbeeld objectief met een groothoek van 155 graden. Voor het live streamen van video, over een afstand tot 10 kilometer dus, geldt een maximale resolutie van 1080p (Full HD) op 100fps.

De live videostream, in H.265 formaat met een maximale bitrate van 50 Mbps, heeft bovendien een latency van maximaal 30ms. Om te zorgen dat de verbinding met de dronepiloot, voor het besturen en versturen van de drone en video, op peil blijft, selecteert de O3 Air Unit automatisch de beste signaalfrequentie en gebruikt hij anti-interferentietechnologieën.