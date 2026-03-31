Er is af en toe wel wat innovatie op wearables , maar het is niet zoveel: Huawei kwam wel met een manier om echt je bloeddruk te meten, maar meestal komen we toch niet veel verder dan ademhaling, hartslag, slaapinformatie en iets over training en verbranding. Nu blijkt een van de grootste makers van slimme ringen, Oura, het mogelijk te maken om lymfeklierkanker te herkennen.

Oura-ring

Slimme horloges, bandjes en ringen kunnen ervoor zorgen dat je sneller opspoort dat er iets mis is: van slaapapneu bij je slaap , tot de griep als je hartslag omhoog gaat en je huidtemperatuur verandert. Oura heeft zelfs een Symptom Radar waarmee het duidelijk kan maken dat er misschien iets met je aan de hand is. Het is volgens Oura als het lampje van de motor dat brandt in de auto: je weet dat je er dan iets mee moet, al is niet altijd duidelijk wat.

Oura kon met zijn technologie corona bijna 3 dagen eerder detecteren dan de COVID-test. Het betekent helaas niet dat je kunt voorkomen het te krijgen, maar je kunt dan wel zorgen dat je bijvoorbeeld even niet met mensen afspreekt zodat je het in ieder geval niet verspreidt. Echter bleek toen ook iets anders: lymfeklierkanker kan ook worden herkend met deze Sympton Radar. Vier vrouwen die het hadden ontdekten het, terwijl ze alleen wat vage klachten hadden. Het is niet zo dat Oura dan letterlijk zegt: heb je soms lymfeklierkanker? Maar het is wel het blijven zien dat er iets anders is dat de vrouwen ertoe zetten om op nader onderzoek uit te gaan.

Uiteraard zouden deze mensen waarschijnlijk na een tijdje ergere symptomen hebben gehad en dan alsnog naar de arts zijn gegaan, maar dit zorgde er dus wel voor dat ze er net even sneller bij waren en dat kan grote invloed hebben op het verdere bestrijden van de ziekte. Dat bleek ook zo te werken bij een blindedarmontsteking. Ook leek de data van Oura een hint weg te geven van een zwangerschap. Oura wil ook duidelijk meer doen met gezondheid: zo kunnen mensen via Oura Labs meedoen met klinische studies om zo te kijken of bijvoorbeeld het detecteren van een hoge bloeddruk kan worden gedaan met behulp van de slimme ring.

Slimme ringen

Waarom een slimme ring daar best eens heel geschikt voor kan zijn, heeft alles te maken met de batterij en het draagcomfort. Je wil van een zo lang mogelijke tijd data hebben en een ring gaat vaak wel 10 dagen mee, veel langer dan de gemiddelde watch op een lading meegaat. Ook durven veel mensen wel ‘s nachts een ring te dragen, maar geen watch. Het is dus voor het verzamelen van data een slimme keuze, de smartring. Als je tenminste wel goed naar hem luistert.