​Deze grappige luchtreiniger is voor iedereen zonder ruimte

Hoe aantrekkelijk het ook lijkt om een luchtreiniger in huis te zetten: als je niet heel veel vierkante meter ter beschikking hebt, dan ben je met zo’n bakbeest niet zo blij. Zonde, want schone lucht is op sommige plaatsen in Nederland geen overbodige luxe. Je kunt natuurlijk ook veel planten in je huis zetten: maar er is een oplossing die nóg beter is: een luchtreinigende plantenpot.

Misschien denk je nu: als planten al luchtreinigend werken, waarom zou ik dan investeren in een dure plantenpot? Hoewel het vandaag de dag heel erg trendy is onder plantenkwekers om aan te geven dat een plant luchtreinigend is, heb je er waarschijnlijk tientallen nodig om ook daadwerkelijk zoden aan de dijk te zetten. Vandaar dat zo’n luchtreinigende plantenpot helemaal niet zo’n gek idee is voor een betere kwaliteit van wat je de hele dag inademt.

Soms staan er op Kickstarter en Indiegogo pareltjes van tech-producten en daar duiken we morgen dieper in. Er is er echter één die apart aandacht verdient: de luchtreinigende plantenpot. Hij ziet eruit als een heel normale pot die je zo bij de Intratuin zou kopen, maar stiekem is hij aan de binnenkant helemaal niet zo eenvoudig.

De pot van Koru heeft drie uur nodig om een kamer van 37 vierkante meter te reinigen (99 procent van de bacteriën en 93 procent van de vluchtige stoffen). Perfect dus voor in een appartement of een huis waarin vooral de woonkamer volop wordt gebruikt. Het voordeel is dat het filter nooit hoeft te worden vervangen (een HEPA-filter wel) en dat je er ook nog een plant in kwijtkunt, waardoor hij niet zo in de weg staat als een grote luchtreiniger, die dus sowieso niet heel hard nodig is in een kleine ruimte.

Pittig prijskaartje

Bovendien geeft de app ook echt tips over je plant, zodat je niet bang hoef te zijn dat je plant eraan gaat. De AI herkent de omgeving en laat weten wanneer het tijd is voor een slok water of meer licht. Bovendien kun je zelfs aan Google Assistent of Amazon Alexa vragen hoe het met je plant is. Wel even dichtbij de plant doen, want dat is weer goed voor de groei.

Je moet wel wat over hebben voor de pot, want hij kost 240 euro. Gelukkig heb je er dus wel maar één nodig voor 37 vierkante meter. Wat je wel veel nodig hebt, dat is geduld: Koru verschijnt pas in oktober 2022.