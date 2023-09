De vijf gekste gadgets van IFA 2023

Techbeurs IFA is in volle gang en daar kom je wel eens wat bijzondere gadgets tegen. Natuurlijk zijn er de standaard televisies, wasautomaten en hoofdtelefoons die over het algemeen alle ruimte innemen, maar als je goed kijkt zie je toch ook veel grappige, andere uitvindingen. We noemen er vijf.

De televisiekoffer van LG De meest opzienbarende ‘uitvinding’ die we hebben gezien op IFA 2023, dat moet toch wel de televisiekoffer van LG zijn. Hij kost ongeveer 1000 euro en hij is slechts 27 inch, maar dan heb je wel een televisie die in een koffer zit. Het apparaat heet StanbyME Go en je kunt de koffer openen en het scherm omhoog zetten in zowel horizontale wijze als verticale wijze. Het apparaat heeft één HDMI-poort maar liefst, al is USB-input ook mogelijk. Ook kun je de tv opladen en dan doet hij ongeveer 3 uur. Wil je hem meenemen? Hij weegt ongeveer 14 kilo.

De telefoontas van Honor Honor kwam ook met een bijzondere gadget om ons allen te verwonderen. Het is nog een prototype, maar het gaat om een telefoontas. Om eerlijk te zijn is het eigenlijk ‘gewoon’ een foldable met een luxe uitziend hengsel eraan, maar het idee is grappig. Er is ook een taskettinkje op het scherm weer te geven zodat je telefoon echt een tasje lijkt. V Purse is de naam van het apparaat: wat hij verder kan is niet helemaal duidelijk.

De Transformerrobot van Robosen Hier hoeven we niet veel woorden aan vuil te maken: het is precies wat je altijd al wilde toen je met Transformers speelde. Een Optimus Prime en een Bumblebee die écht konden transformeren en waarbij je dat zelfs niet eens zelf hoefde te doen, maar dat gewoon automatisch ging. Sterker nog, je hoeft het maar aan ze te vragen… Robosen heeft deze Transformers tot leven gebracht in robotvorm en die hadden veel bekijks op de beurs.

De stiekem-gamen-bril van Lenovo Soms zit je in de trein en dan wil je even gamen: ideaal om dan een handheld te gebruiken zoals de Lenovo Legion Go. Maar ja, misschien wil je niet dat iedereen kan meegenieten van hoe jij voor de tiende keer volledig faalt. Je kunt dan gebruikmaken van Lenovo Legion Glasses, dat is een 27 inch display in brilvorm waarmee je in 1080p van de game kunt genieten.

De zonnekijker van Unistellar Hij is gemaakt met kennis van NASA en dat maakt de telescoop van Unistellar zo bijzonder. Maar er is meer, want er is nu een nieuwe lens beschikbaar voor het apparaat, waarmee je naar de zon kunt kijken. En dan bedoelen we: zonder dat je allemaal zwarte vlekken voor je ogen krijgt of praktisch niks ziet.

