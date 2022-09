De Surface tablet heeft het nog steeds zwaar in de NFL

American Football, het is een rare sport. Een spelactie duurt zelden langer dan een paar seconden voordat het spel weer een of meerdere minuten stilligt. Vaak ook omdat het hele team op het veld gewisseld wordt, wanneer de aanval het overneemt van de defensie, of andersom. Bovendien wordt de (rugby)bal zelden met de voeten aangeraakt. Toch is het een van de meest harde sporten ter wereld. De spelers hebben niet voor niets een ‘gepantserd’ uniform. Die bepantsering is echter niet alleen voor de spelers een uitkomst. Ook de technologische hulpmiddelen krijgen behoorlijk wat te verduren. En dan in het bijzonder van spelverdeler (quarterback) en de Football GOAT Tom Brady. Afgelopen weekend smeet hij, niet voor het eerst, een Surface uit frustratie aan gruzelementen.

Surface populair gooi en smijt gadget

Al acht jaar wordt langs de lijn, voor het bepalen van de tactiek en het terugkijken van spelmomenten, gebruik gemaakt van de Surface tablet van Microsoft. Voor die sponsoring tast Microsoft behoorlijk diep in de buidel. Het moge duidelijk zijn dat zij niet zo blij zijn met het spelers die hun frustratie op de Surface botvieren.

Sinds Microsoft de mega sponsordeal sloot met de NFL, in 2014, is de tablet vaker onderwerp van mishandeling geweest. Behalve Tom Brady, die dat nu dus al voor de tweede keer, ‘on camera’, deed, hebben zijn voormalige coach, Bill Bellicheck en quarterback collega Aaron Rodgers ook als eens een Surface voor een miljoenenpubliek op de grond gesmeten. Die tablets overleefden die mishandelingen niet. Als we de baas van de Surface afdeling bij Microsoft mogen geloven, dan heeft de tablet de ‘Brady mishandelingen’ deze keer wel overleefd. Althans, dat hoopt hij. Zeker weten doet hij dat niet. Hoe dan ook, de tablets hebben, dat is ook op de video te zien, een redelijk robuuste case, maar of die ook echt opgewassen zijn tegen de werparm van een quarterback – die een bal met gemak over 70 meter kunnen werpen - is nog maar de vraag.