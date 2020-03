De EU wil dat minder telefoons en tablets worden weggedaan

Het is niet zo dat makers van telefoons, tablets en laptops dit alleen extra op hun bord krijgen, want de EU is ook van plan om zij die inderdaad hun steentje bijdragen aan de plannen voor 2050 ook worden beloond. En ook zij die hun spullen recyclen, want het wil mogelijk met een initiatief komen waardoor burgers van de EU-lidstaten makkelijker van hun oude toestellen afkomen door deze bijvoorbeeld te verkopen.

In 2021 moet dit reparatierecht van kracht zijn. Het betekent dat er alles aan gedaan moet worden om te zorgen dat telefoons, tablets en laptops zo lang mogelijk bruikbaar blijven. Dat schrijft ook voor dat de makers van deze producten aan de slag moeten. Deel van het reparatierecht is namelijk dat producten al in het ontwerpproces duurzamer moeten worden gecreëerd. Zo moet een product niet alleen qua materiaal duurzamer zijn (en zelfs uit gerecycled materiaal bestaan), het moet ook beter herbruikbaar zijn, gemakkelijk geüpgrade kunnen worden en in het algemeen langer meegaan.

Heb jij nog een berg oude telefoons en tablets in een la liggen? Of breng jij die naar de milieustraat? De Europese Unie vindt dat we teveel telefoons en tablets wegdoen. Iets dat niet past in het plan om klimaatneutraal te zijn in 2050. Daarom komt het binnenkort met het ‘reparatierecht’.

EU goes refurbished?

Een goed idee, want als er een soort EU-predikaat op een toestel kan komen te staan waarmee men zegt dat het apparaat is goedgekeurd door een expert, dan is het aantrekkelijker om een tweedehands apparaat te kopen. Kortom, een soort refurbished, maar dan met hulp van de overheid. Of het ook zo ver zal gaan is nog onbekend.

Sowieso is de EU niet heel duidelijk over wat er nu moet gaan bijdragen om deze doelen te behalen. Er wordt wel iets gevraagd van bedrijven en van consumenten, maar in hoeverre wordt waar de verantwoordelijkheid geplaatst? Dat is nog vaag. Het is ook nog maar een voorstel, want de echte wet kan er pas komen als er goedkeuring is.

Klimaatneutraal 2050

De EU doet dit omdat het klimaatneutraal wil zijn vanaf 2050. Zo is het ook met plannen gekomen om plastic terug te dringen en voedselverspilling te verminderen. Het reparatierecht is trouwens niet nieuw: dit is vorig jaar al van kracht geworden voor wasautomaten, televisies en andere huishoudelijke apparaten.