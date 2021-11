BenQ ScreenBars; lampen gemaakt voor je beeldscherm

Je kent het wel, je komt een product tegen waarvan je van het bestaan niet weet, maar als je het eenmaal gebruikt wil je niet meer zonder. Dat hadden wij met de ScreenBars van BenQ. Zeker nu de dagen korter en donkerder worden is het erg prettig voor je ogen.



Onderzoek toont dan ook aan dat we gemiddeld zo'n 5,7 uur per dag achter de computer zitten. Zo lang naar een scherm kijken kan geregeld voor rode en geïrriteerde ogen zorgen. Voor iedereen die veel vanachter een computer werkt zijn is dat dan ook geen onbekend probleem. Verkoelende oogdruppels helpen dan wel, maar eigenlijk moet je je ogen daarna gewoon voldoende rust geven. Je kan ook wat preventiever te werk gaan. Het belangrijkste om de ogen te sparen is namelijk goede verlichting. Traditionele lampen zijn vaak niet de oplossing. Deze ScreenBars zijn dat wel. Komen beschikbaar in een paar verschillende varianten, zijn universeel en kunnen in principe gewoon op iedere monitor geplaatst worden (ook geschikt voor curved schermen).

ScreenBar



Het is eigenlijk een soort e-Reading lamp die je bovenop de monitor plaatst waarachter je aan het werk bent. De ScreenBar beschikt over een slimme functie: automatisch dimmen. De geïntegreerde omgevingslichtsensor zorgt namelijk zelf voor een lichtsterkte tot 500 lux. Welke helderheid juist is? Niet schatten maar weten. De lamp is namelijk voorzien van een sensor die de helderheid van het omgevingslicht herkent en deze met precies bijpassende lichtwaarden aanvult.

Verder beschikt de lamp over 15 niveaus van helderheid en 8 niveaus van kleurtemperatuur (2700 ~ 6500K). Geeft geen flikkeringen, en er is geen risico op blauw licht.

Je bespaart er wel ruimte mee en het belangrijkste je krijgt geen last van schermverblinding. De ScreenBar e-Reading lamp heeft namelijk een asymmetrisch optisch design dat alleen het bureau verlicht en niet op het scherm schijnt, wat verblinding door reflecties voorkomt. Het verschil met een traditionele lamp zie je goed in onderstaande afbeelding.