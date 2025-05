Apple breidt Self Service-reparaties uit naar iPad: dit is wat je moet weten

Goed nieuws voor iPad-gebruikers: Apple heeft aangekondigd dat haar Self Service-reparatieprogramma nu ook beschikbaar is voor diverse iPad-modellen. Gebruikers krijgen daarmee toegang tot originele onderdelen, handleidingen, gereedschap en zelfs troubleshooting via Apple Diagnostics. Dit stelt consumenten in staat om zélf schermen, batterijen, camera’s of oplaadpoorten te vervangen — of dat nu thuis is of via een onafhankelijke reparateur.

iPad-reparaties nu toegankelijk voor iedereen

Vanaf 29 mei kunnen eigenaren van de volgende iPad-modellen gebruikmaken van het Self Service-programma:

iPad Air (M2 of nieuwer)

iPad Pro (M4)

iPad mini (A17 Pro)

iPad (A16)

Dat betekent dat gebruikers zelf reparaties kunnen uitvoeren of dit via onafhankelijke reparateurs kunnen laten doen met exact dezelfde onderdelen en tools als die in Apple Stores worden gebruikt.

Apple’s Self Service is sinds de introductie in 2022 flink gegroeid en omvat inmiddels 65 verschillende Apple-producten, waaronder de nieuwste iPhone 16e, MacBook Air en Mac Studio. Deze zomer breidt het programma uit naar Canada, waarmee het totaal op 34 landen komt.