Al 30 jaar Nautilus: nog altijd een van de meest iconische luidsprekers

Om de dertigste verjaardag van deze iconische luidspreker te vieren, heeft Bowers & Wilkins dus een uniek paar Nautilus-luidsprekers met een sprekende Abalone Pearl-afwerking gemaakt. Parelmoer is de perfecte kleur voor een 30-jarig jubileum en het is de kleur van de binnenkant van de schelp van het weekdier dat de inspiratie vormde voor de naam Nautilus.

Om deze mijlpaal te vieren heeft Bowers & Wilkins een unieke uitvoering van deze ultra-high-end luidspreker in optima forma gecreëerd. Dit unieke paar luidsprekers speelt tevens de hoofdrol in een nieuwe film van Bowers & Wilkins over het verhaal achter het ontstaan van Nautilus, het vakmanschap en de passie waarmee elk paar wordt gemaakt, en de buitengewone impact die dit ontwerp heeft gehad op de audiowereld.

Iconisch. Legendarisch. Inspiratie. Nautilus, nog altijd een van de meest iconische luidsprekers ter wereld, wordt 30 jaar. En al 30 jaar lang vervaardigt Bowers & Wilkins de Nautilus met de hand op bestelling in de fabriek in het Britse Worthing.

Zijn tijd vooruit

Nu, 30 jaar na zijn introductie, is Nautilus nog altijd de meest visueel aansprekende luidspreker op de markt. Hieruit blijkt eens te meer hoe bijzonder en baanbrekend de visie was van oprichter John Bowers, die kort voor zijn dood het initiatief nam tot het Nautilus-project, en van Laurence Dickie, de hoofdtechnicus die dit idee bewaarheid maakte.



Het basisidee voor Nautilus was op zich eenvoudig, maar ook een enorme uitdaging: "Maak een luidspreker die niet als een luidspreker klinkt". Aan de uitvoering van deze bijzonder ruime beschrijving van wat er moest gebeuren werden geen tijdsbeperkingen en vrijwel geen beperkingen met betrekking tot de praktische uitvoerbaarheid of kosten ervan gesteld. En dit leidde tot een radicaal project van vijf jaar waarin werd onderzocht hoe veel negatieve effecten van de luidsprekerbehuizing door een innovatief ontwerp konden worden voorkomen.

Technologische revolutie



Het resultaat van dit proces was Nautilus, een technologische revolutie op het gebied van luidsprekers die het concept van de exponentieel tapse buis voor luidsprekers introduceerde. Deze Nautilus-buis, die uiteindelijk een Queen's Award for Innovation zou winnen, was slechts een van de vele voor het Nautilus-project ontwikkelde innovaties die van invloed zijn geweest op alle productontwerpen die Bowers & Wilkins daarna uitbracht. Naast de al even opmerkelijke 801, de favoriet bij professionals in de muziekindustrie wereldwijd, heeft Nautilus er in belangrijke mate aan bijgedragen dat Bowers & Wilkins wereldwijd het toonaangevende audiomerk is geworden dat het nu is.

30 jaar later wordt Nautilus nog altijd op dezelfde arbeidsintensieve manier met de hand gebouwd. Dit is bijzonder gezien het feit dat juist Bowers & Wilkins de productie van hoogwaardige luidsprekers naar nieuwe normen van geautomatiseerde precisie heeft getild. Alleen al het bouwen van één luidsprekerbehuizing kost meer dan een week. En dan is er nog niets geschuurd, geverfd of gepolijst. Het is daarom niet vreemd dat de vraag naar de Nautilus gedurende deze 30 jaar het aanbod altijd heeft overtroffen: de wachtlijst voor een nieuw model bedraagt momenteel twee jaar.

Maar nog altijd is er geen ander product binnen de audiobranche dat zich qua geluid of uiterlijk kan meten met Nautilus, onverminderd iconisch op het gebied van radicaal denken en revolutionair design. De Abalone Pearl afwerking van het 30th Anniversary-paar is een prachtig eerbetoon aan een van de meest legendarische luidsprekers ooit.