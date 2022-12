ABN-AMRO stopt ondersteuning voor passieve betaalwearables

Het goede nieuws is dat ABN-AMRO klanten met een passieve betaalwearable die zij door dit besluit korter dan twee jaar hebben kunnen gebruiken, een vergoeding in het vooruitzicht stelt. Die wordt in de loop van april 2023 uitbetaald.

Vandaag heeft DE bank echter bekend gemaakt dat ze gaan stoppen met het ondersteunen van deze passieve betaalwearables. Vanaf 1 april 2023 kun je er dus niet meer mee betalen. En nee, dit is dus geen vroege 1-april grap. Op zich geen heel vreemd besluit, want in tegenstelling tot vier jaar geleden, gebruikt nu vrijwel iedereen die contactloos afrekent, zijn of haar smartphone met Google Pay of Apple Pay.

Bijna vier jaar geleden was het nog een gadget dat hoofden deed draaien bij kassa’s. Ik heb het over de betaalwearables van de ABN-AMRO. Je kon kiezen uit verschillende ‘sierraden’ waarmee je dan contactloos kon pinnen bij kassa’s. Er waren ringen, armbanden, sleuterlhangers en horloges. Passieve betaalwearables noemde ABN-AMRO deze gadgets. Ze waren voorzien van een betaalchip die aan de bankrekening van de drager gekoppeld werd.

Bij dat ik geen nieuwe gekocht heb

Ik had er dus zelf ook een, zo’n passieve betaalwearable van de ABN-AMRO. Zo ongeveer vanaf het eerste moment dat DE bank de dienst introduceerde, begin 2019. Begin dit jaar werd ik enigszins verrast door de mededeling dat mijn betaalhorloge na drie jaar niet meer zou werken. De geldigheidsduur van de chip in het horloge, die gekoppeld was aan mijn bankrekening, bleek beperkt tot drie jaar en nog niet verlengd worden. En nieuwe chip er in zetten (het was net een simkaart), was ook geen optie.

Ik kreeg wel een ‘kortingsvoucher’ voor de aanschaf van een nieuwe betaalwearable, die dan weer drie jaar mee zou kunnen. Daar heb ik geen gebruik van gemaakt en met het nieuws dat DE bank vandaag bekend maakte, ben ik daar achteraf al helemaal niet rouwig om. Had ik in februari voor veel geld (duurste betaalhorloge kostte 250 euro) een nieuwe betaalwearable gekocht, dan had ik die dus binnen een jaar – los van de vergoeding die de ABN-AMRO nog uit zou keren - weer weg kunnen gooien.

Het niet inwisselen van de kortingsvouchers nog wel een rol gespeeld in het besluit van de ABN-AMRO om helemaal te stoppen met de passieve betaalwearables. Gebleken is namelijk dat maar heel weinig klanten die vouchers ingewisseld hebben. Die constatering heeft de bank doen realiseren dat het tijdperk van de passieve wearable voorbij is.