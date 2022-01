Betaalwearable van ABN AMRO waardeloos na drie jaar

Zo’n drie jaar geleden was ik een van de eersten in Nederland die een betaalwearable van ABN AMRO kreeg. Ja, kreeg, want DE bank vond het wel een goed idee om een gadget liefhebber te vragen er een te testen. Ik toog dus naar Amsterdam om op het ABN AMRO hoofdkantoor persoonlijk ingewijd te worden in de wereld van de betaalwearables van LAKS. Ik koos voor de Watch2Pay. Vooral omdat ik totaal niets heb met andere sierraden, zoals ringen en armbanden, maar dit ter zijde.

Bijna drie jaar heb ik de Watch2Pay van ABN AMRO inmiddels. In het begin, de eerste maanden van 2019 dus, werd nog vaak heel raar opgekeken bij winkels waar ik met mijn pols en een analoog horloge met een ‘op de kermis gewonnen’ uitstraling (foto) boodschappen, tanken of andere aankopen afrekende bij de pinterminal. Die verontwaardiging nam in de maanden en jaren daarna wel af, toen steeds meer mensen met hun smartphone of smartwatch gingen betalen.

Betaalfunctie stopt na drie jaar

Ik heb de Watch2Pay in de bijna drie jaar die ik hem nu heb, vaak gebruikt. Uiteraard betaal ook ik inmiddels vaak met een smartwatch of smartphone. Toch was ik behoorlijk verbaasd toen ik onlangs een brief – ja, ouderwets per post – van de ABN AMRO ontving waarin even doodleuk medegedeeld werd dat de betaalfunctie van mijn wearable binnenkort vervalt.

De reden daarvoor is op zich logisch. In de wearable zit feitelijk een soort 'simkaartje' met daarop dezelfde betaalchip die ook op of in pinpassen zit. En die chips hebben een beperkte geldigheidsduur, onder andere om veiligheidsredenen. Dat is bijvoorbeeld ook de reden dat je elke drie jaar een nieuwe betaalpas toegestuurd krijgt.