Internationale Vrouwendag 2023: opvallende onderzoeken en tweets

Het is vandaag Internationale Vrouwendag en menig bedrijf en persoon doet er iets mee. Het is immers vrij veelzeggend als een bedrijf er niets mee doet. Al moeten ze wel oppassen voor de Pay Gap Bot op Twitter, want die draait overuren vandaag op deze #EmbraceEquity-dag. Internationale vrouwendag Internationale Vrouwendag is bedoeld om stil te staan bij de ongelijkheid. Dat kan zijn in persoonlijke rechten, maar bijvoorbeeld ook in salarissen. Maar ook überhaupt: wist je dat in de tech in Nederland maar 16 procent vrouwen werken? Wat heeft dat voor invloed op de technologie die we maken? Vrouwendag kent een heleboel schrikbarende cijfers, omdat dit ook hét moment is om data voor zich te laten spreken. In dit artikel stippen we enkele onderzoeken aan, naast een heleboel tweets die alles te maken hebben met deze Women’s Day.

Speciale voetbalschoenen in FIFA EA is een gamebedrijf dat over het algemeen gesproken, zeker vergeleken met de Activisions van deze wereld, best goed bezig is met vrouwen en gelijkheid. Het heeft ter ere van Women’s Day de vrouwelijke designer Harkian Kalsi bereid gevonden om een nieuwe voetbaloutfit te maken voor de spelers in FIFA 23.

Onderzoek: vrouwen moeten mannen leren beleggen Een opvallend onderzoek van Data Trade Republic: Nederlandse vrouwen presteerden in 2022 beter op kapitaalmarkten dan Nederlandse mannen. Ze beleggen vaker voor de langere termijn en handelen minder vaak. Echter gebruiken ze hiervoor wel 37 procent minder geld. De conclusie van Data Trade Republic? Vrouwen moeten mannen eens leren beleggen.

You can be anything Barbie wil graag dat vooral jonge meisjes in STEM gaan werken (science, technology, engineering, mathemetics). Het deed het onder andere in zijn serie You Can Be Anything, maar ook door Barbies eruit te laten zien als vrouwen in deze werkvelden.

All-time "high" Een Deloitte-artikel voorspelde ooit dat eind 2022 de techindustrie een 'all-time high' zou hebben van 33 procent vrouwelijke representatie.

Onderzoek: 2 van de 25 bedrijven aan de AEX heeft een vrouw als IT-verantwoordelijke Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag heeft Ordina een onderzoek gedaan naar de genderkloof van IT-verantwoordelijken van de grootste bedrijven van Nederland. Dit blijkt slechts bij 2 van de 25 bedrijven aan de AEX een vrouw te zijn.

Diversiteit wordt vaak niet eens erkend In het Global Blueprint for Belonging and Diversity-rapport van Sapio Consulting staat dat slechts 35% van bedrijven in Nederland het gevoel heeft dat diversiteit in hun organisatie wordt erkend, gewaardeerd en gevierd.