​Een gedenkwaardige editie van Australian Open

De 108ste editie van de Australian Open belooft een gedenkwaardige editie te worden. Het toernooi wordt overschaduwd door de bosbranden die Australië al weken teisteren. Gaat de slechte luchtkwaliteit het toernooi beïnvloeden? En maken Nederlanders kans op de titel? In dit artikel lees je een voorbeschouwing op de Australian Open.



Ondanks droogte geen gevaar

De Australian Open kan gewoon doorgaan. Longarts Karen Oud, verbonden aan het sportkoepel NOC*NSF, gaf aan dat het verantwoord is om te spelen in Australië. De slechte luchtkwaliteit kan hooguit hinderlijk zijn, maar je houdt er op de lange termijn niets aan over. Voor sporters met astma is het een ander verhaal. Je kan hiervoor een zogenaamde ‘longaanval’ krijgen. Vergelijk het met dat je een aantal uur bij een open haard staat. De hoeveelheid fijnstof kan dan gaan irriteren.

De aanleiding van deze discussie vormt dus de slechte luchtkwaliteit in en rondom Melbourne. De tennisster Dalila Jakupovic staakte haar partij tijdens de voorbereiding, omdat ze last kreeg van haar longen. Ze verklaarde dat ze last had van de omstandigheden, terwijl ze geen last heeft van astma. Gelukkig is zij tot nu toe een uitzondering. Het lijkt erop dat het toernooi zonder problemen kan doorgaan.

Donaties stromen binnen

De bosbranden in Australië zijn de tennissers natuurlijk niet ontgaan. Er zijn verschillende acties om de lokale bevolking te helpen. Zo doneerden Federer en Nadal na een demonstratiewedstrijd 150.000 euro aan het Rode Kruis. De tennissers pakken het op verschillende manieren aan: zo geeft de Australiër, die tijdens een interview zichtbaar was geraakt door de bosbranden, bij iedere ace 125 euro aan het goede doel. De Roemeense toptennisster Simona Halep bedacht iets anders. Zij slaat niet zo heel veel aces en bedacht om bij iedere keer 200 dollar te doneren wanneer zij haar coach Darren Cahill in de verlegenheid brengt. Ook onze Nederlandse troef Kiki Bertens geeft geld tegen de bosbranden. De donaties stromen dus binnen!

Terug naar de sport

Terugkomend op het tennis: bij de mannen in Novak Djokovic de uitgesproken favoriet. De Serviër is titelfavoriet én in goeden doen. Pas geleden won hij met zijn land Servië nog de eerste ATP-cup. Zo won hij de wedstrijd tegen Rafael Nadal. Tot nog toe heeft hij in totaal 16 grand slams gewonnen. Novak Djokovic aast op zowel Rafael Nadal als Roger Federer, die respectievelijk 19 en 20 grand slams hebben gewonnen.

Robin Haase laat voor het eerst in 10 jaar de Australian Open lopen. Nederlands beste mannelijke tennisser kiest er liever voor om een challenger te spelen in Bangkok. Op dit moment is hij de nummer 163 (!) van de wereld en had anders de kwalificaties moeten doorlopen om op het hoofdtoernooi te spelen.

De grote favoriete bij de vrouwen is Serena Williams. De Amerikaanse powervrouw liet eerder deze maand in Brisbane zien dat ze in goeden doen is. Zo won zij zonder een set te verliezen van de nummer twee en drie van de wereld. De Amerikaanse kan de eerste vrouw worden sinds Steffi Graf die alle vier de Grand Slams heeft gewonnen.

De Nederlandse hoop ligt bij Kiki Bertens. De Wateringse is op dit moment de nummer tien van de wereld en kan zich goed meten met de top van de wereld. In de eerste ronde gaat zij het opnemen tegen de Roemeense Irina-Camelia Begu (nummer 105 van de wereld). De twee troffen elkaar al drie keer eerder. Zo won de Nederlander van Begu in 2014 in Istoril. Bertens is een geplaatste speler, waardoor zij (als zij alle partijen goed doorkomt), pas in de vierde ronde een andere toptienspeelster treft. Dan kan ze de Oekraïnse Eline Svitolina treffen.

Een andere Nederlander die in actie gaat komen is Arantxa Rus. Zij zal in de eerste ronde tegen de Poolse Linetta spelen, de nummer 43 van de wereld. Rus kwam nooit verder dan de tweede ronde in Australië. In 2012 en 2013 verloor zij haar eerste partij in Melbourne.

Op het moment van typen is ook de Nederlander Tallon Griekspoor bezig aan zijn kwalificatie. Hij is nog één zege verwijderd van de kwalificatie voor het hoofdtoernooi. Lesley Pattinama-Kerkhove is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi te bereiken. De speelster uit Zierikzee verloor in haar halve finale van de Oostenrijkse Barbara Haas.

Een speelster om in de gaten te houden

Een speelster om zeker in de gaten te houden is de Amerikaanse ‘Coco’ Gauff. De 15-jarige (!) tennisster is voor haar leeftijd al ontzettend volwassen en won al haar eerste WTA-toernooi. Zij vestigde haar naam door op Wimbledon Venus Williams in de vierde ronde te verslaan. Gauff is daarmee de jongste winnaar van een WTA-toernooi sinds de Amerikaanse Tracy Austin, die in 1977 een toernooi won toen ze slechts 14 was!

Op welke spelers zou je inzetten?

Als je besluit om een gokje te wagen is het verstandig om te kijken of de spelers in het verleden eerder tegen elkaar hebben gespeeld. Volg ook de voorbeschouwing van de Australian Open op de voet. Zo weet je bijvoorbeeld of de spelers in vorm zijn! Uiteraard spelen de rankings ook een rol. Door hiervan op de hoogte te zijn maak je een goed onderbouwde schatting!

Afbeelding van moerschy via Pixabay