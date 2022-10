Wie is de Mol op Netflix: het Amerikaanse The Mole begint

Voor Amerikanen is het een reboot, maar voor veel Nederlanders zal het de eerste keer zijn dat ze Wie is de Mol in het Engels zien. Het idee is verder precies hetzelfde: diverse kandidaten gaan op reis en doen opdrachten, terwijl er eentje aan het mollen is. Die is de mol en die verziekt zoveel mogelijk opdrachten voor de rest, om maar zoveel mogelijk geld uit de pot te houden.

Belgische trots Een beetje Belgische trots: het is immers een programma bedacht door de Belgische Bart de Pauw, Michel Vanhove, Michiel Devlieger en Tom Lenaerts. Toch voelen we het ook een klein beetje alsof er een Nederlandse serie populair is geworden in Amerika: dat komt omdat we in Nederland zulke grote fans van Wie is de Mol? hebben, dat het bijna als een Nederlandse aangelegenheid voelt. In Nederland hebben we wel een Mol-record op onze naam: we hebben al 22 seizoenen gehad sinds 1999 en zijn daarmee het meest consistente Wie is de Mol?-land. Elke week die kandidaten weer de gekste opdrachten zien doen, terwijl ze maar proberen om hun ogen op de bal te houden, of eigenlijk: de mol dus. We smullen ervan.

The Mole op Netflix Het Netflix-programma is in 2021 opgenomen in Australië en wordt gespeeld met 12 spelers. Ook in deze Netflix-versie weet je als kijker ook niet wie de Mol is, wat het zo’n aantrekkelijk spel maakt. Je probeert week na week te ontdekken wie loopt te mollen (al doen normale kandidaten dat uiteraard ook, om maar verdacht te worden gemaakt en andere kandidaten uit het spel te spelen). Uiteindelijk krijg je in de finale te zien wie de Mol is en welke streken hij of zij zoal heeft uitgehaald. Heerlijke televisie die al langer dan tien jaar een daverend succes is in ons land. In augustus dit jaar maakte Netflix bekend dat het de reboot van de Amerikaanse Wie is de Mol zou overnemen. Die show was vanaf 2021 te zien op de Amerikaanse tv-zender ABC en liep voor een aantal seizoenen, waarna het sinds 2018 erg stil werd. Nu is het terug, maar dan op een streamingdienst.

Klaar in een maand The Mole is vanaf 7 oktober te zien op Netflix en er wordt meteen al gestart met meerdere afleveringen. Dat is ook het plan: 7 oktober komen afleveringen 1 tot en met 5 online, daarna op 14 oktober afleveringen 6 tot en met 8 en tot slot op 21 oktober aflevering 9 en de finale. Ergens jammer dat daarvoor gekozen is, want het een week lang napraten en speculeren over één aflevering heeft wel wat, helemaal met die app en al die poules er nog bij die we in Nederland kennen, maar aan de andere kant is het zo niet een serie die over maanden wordt uitgesmeerd, waardoor je iets minder lang in spanning hoeft te zitten. De kandidaten zijn alvast bekend. Het gaat niet om bekende mensen, zoals we in Nederland altijd een gezellig gezelschap aan schrijvers, acteurs, radiomakers en YouTubers hebben. De deelnemers van The Mole komen allemaal uit Noord-Amerika. Dit zijn ze: Avori Henderson - professioneel gamer (26)

Casey Lary - verpleegkundige (39)

Dom Gabriel - machine-operator (29)

Greg Shapiro - marketing consultant (32)

Jacob Hacker - brandweerman (29)

Joi Schweitzer - piloot (40)

Kesi Neblett - software-ontwerper (27)

Osei White - makelaar (32)

Pranav Patel - advocaat (29)

Samara Joy - psycholoog (25)

Sandy Ronquillo - gedragstherapeut (26)

William Richardson - brandmanager (29)



Wie is de Mol Waarschijnlijk wordt dit wederom een enorme hit, zoals de mol ook bij ons en in België al zoveel jaar een hit is. Het format is sowieso al in 40 landen in de wereld gebruikt. Wij gaan er in ieder geval klaar voor zitten. Inmiddels zijn wij als Nederlanders na zoveel seizoenen immers de grootste experts op het gebied van mollenstreken.