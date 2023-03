Wie is de Mol aflevering 9 - de leukste tweets en hints

Spannende tijden breken aan voor Wie Is De Mol-fans, want dit is de laatste aflevering tot de grote onthulling volgende week. Het laatste moment om je nog te bedenken over wie de Mol toch is, maar ook om in te schatten wie de winnaar is. Is het Daniël, Ranomi, Soy of Jurre? Ja, er zijn er nog vier over, hoe gaat dat in deze negende aflevering verder? Dit is ons verslag plus tweets van de aflevering 'Molafspraak', waarin er gaat worden geabseild.

Opdracht 1: Abvallers Kistjes met vierkantjes, rondjes en dat allemaal in andere kleuren. In een van de 7 kisten zit 2000 euro, maar ze weten niet in welke. Wat blijkt? Alle opdrachten die de kandidaten dit seizoen hebben gedaan zijn de inzet voor dat geld. De kandidaten worden tijdens het abseilen 6 keer gebeld en krijgen dan een vraag over de situaties die zich voordeden tijdens de opdrachten. Het abseilen in fenomenaal in beeld gebracht. Je ziet de hoogte. Ranomi is misschien wel een heldin in het zwembad: ze is wel bang. En ze moet natuurlijk ook nog telefoontjes opnemen, die ze verwelkomt met een scheldkannonade. Saar is de eerste die te horen is. Ze zei dat er niet voor een groen kistje moest worden gekozen als ze er bij de kooropdracht niet uit was gehaald. "Dus, NIET voor een groen kistje kiezen", herhaalt Ranomi nog. Dat zal ongetwijfeld uiteindelijk toch wel gaan gebeuren. Ook andere ex-kandidaten komen voorbij met hun stellingen. "Och ja, natuurlijk word ik nu gebeld!" roept Soy uit. Later is hij ook nog een keer te laat met opnemen. Heel klunzig. Het is ook grappig om te zien dat hij "Hey Sander!" roept, terwijl het duidelijk een ingesproken boodschap is in plaats van een echt gesprek. Daniël besloot als angsthaas maar helemaal de telefoon niet op te nemen. Toch gek dat juist een techjournalist de telefoon links laat liggen, maar dat is wat angst (of de Mol zijn) nu eenmaal met een mens doet. Jurre op zijn beurt gaat er wel voor, al heeft hij naar eigen zeggen geen seconde naar het uitzicht gekeken. Maar hij neemt wél de telefoon op, al jammerend dat hij 'er zo graag wil zijn'. In ieder geval zien we op Twitter zowel veel mensen die bewondering uitspreken voor Ranomi als walgen van hoe eng ze de opdracht vinden. "Dat bruggetje!" "Ik ga niet kijken hoor!" Zelfs "kotsgeluiden!" komt voorbij. Nogmaals, de cameramensen hebben deze opdracht gewéldig mooi in beeld gebracht en dat is dus duidelijk merkbaar aan alle hoogtevreeslijdende twitteraars. Uiteindelijk wordt er door de kandidaten even gediscussieerd (op hilarische wijze, dankzij Daniël die niks wist) over de informatie die voorbij is gekomen, voordat er wordt gekozen voor kistje blauw en klein. Soy wees het aan en Daniël was er blij mee. Er zit echter geen 2.000 euro, maar 1.000 euro, wat de pot op 11.650 euro zet.

Eliminatie In deze aflevering valt er nog één iemand af, zodat we weten wie er straks met Jurre meegaan naar de finale. Het is heel duidelijk dat meerdere kandidaten denken dat Jurre de Mol is, zo gonst het ook op Twitter. Daniël hoopt dat de anderen hebben gespreid, zodat hij een groen scherm heeft. Hij heeft duidelijk één Mol op het vizier, en men denkt dat hij op Jurre zit. Uiteindelijk blijkt het rode scherm te zijn voor... Soy. Die is 'soyieso' niet de Mol, om Rik maar even na te praten. Hij heeft zijn best gedaan met het uithalen van mollenstreken, maar hij is het niet. Soy heeft veel geluk gehad, hij redde zich uit het rode scherm door Annick op te offeren. Hij had aan het begin niet gedacht dat hij zo ver zou komen, zo stelt hij. Tja, en toen waren er nog drie over. Als wij onze voorspelling mogen doen, dan wordt Daniël de winnaar, is Jurre de Mol en Ranomi de verliezer. Al gunnen we het die sportheldin met haar abseilkunsten eigenlijk ook wel heel erg om te winnen.

De test Vervolgens krijgen we een vreemd gesprek te zien tussen Daniel en Jurre in een zwarte kamer met twee stoelen, waarbij Jurre onder andere zegt: "Hoe jij psychologisch in mijn hoofd bent gekropen, want daar houd je van, toch?" Jurre verdenkt dus Daniël, tenzij hij eigenlijk zelf de Mol is, natuurlijk. Het gesprek gaat nog even verder, zo stelt Jurre onder andere vragen over hoe Daniël zich niet altijd even sportief gedroeg, terwijl hij juist wel van sporten zou houden. Daniël krijgt de kans om zich te verdedigen, terwijl Jurre hem aan een vragenvuur onderwerpt.

Vervolgens zien we eenzelfde setting, waarbij Jurre en Daniël andersom zitten. Daniël zit dus inderdaad op Jurre. Ook hij onderwerpt hem aan een vragenvuur, maar Jurre houdt zijn hoofd koel. Hij voelt zich wel vereerd dat Daniël hem als de Mol ziet. Het is gek om deze confrontatie te zien. Normaal is dit programma nooit zo vol confrontaties, zeker niet zo op de man af. Of op de vrouw af, want hoe zit het met Ranomi? Ook zij verdenkt Daniël, net als Jurre. Opvallend, want voorafgaand aan deze aflevering was Daniël één van de minst verdachte Mollen onder de kijkers. Maar ja, wie de Mol nou echt is, dat horen we pas over een hele week. Een hele week wachten op het verlossende woord, maar ook op al die leuke mollenacties waar we de afgelopen 9 weken alleen maar naar gissen. Wie molde deze hele reis door het mooie Zuid-Afrika bij elkaar? We gaan het volgende week zien in de live onthulling op Paleis Soestdijk, die natuurlijk ook op televisie wordt uitgezonden en zelfs in de bioscoop. Tot volgende week!

Opdracht 2: Van ruilen komt huilen Op een Freaky Fast Boat moeten de kandidaten de duurste outfit te laten aantrekken, maar wat ze niet weten, is dat die Freaky Fast Boat dus heel freaky fast is. Gillend en lachend scheren de kandidaten over het water, waarbij het bijna niet lukt om uberhaupt te blijven zitten, laat staan kleding uit te doen. Het is enorm aanstekelijk om naar te kijken, hoe de kandidaten zo keihard lachen. Maar gaan ze die 2.500 euro voor de pot bij elkaar verzamelen? In een opdracht die ook menig kijker rollend over de vloer van het lachen weet te krijgen, zien we dat er duidelijk molacties zijn geweest. Rik heeft wel slecht nieuws voor de kandidaten en Mol: Jurre had het verkeerde petje op, waardoor er écht helemaal geen geld was binnengehaald. Terwijl de kandidaten zich klaarmaken voor de laatste test, is er een laatste telefoontje dat komt, een telefoon van de Mol. Er zit in totaal 11.650 euro in de pot. Wederom volgen er waanzinnig mooie beelden met zeerobben en zwemmende, lachende kandidaten, voordat ze weer in een zaaltje zijn met alleen die telefoon in het midden. Precies zoals ze zijn begonnen. Iemand krijgt zometeen een telefoontje van zichzelf. Die persoon is de Mol. Het valt op dat Daniël de telefoon opneemt, kijkend naar zijn medekandidaten. "Ben jij de Mol, Daniël? De fanatieke enthousiasteling die zei dat hij echt te vertrouwen is?" Zegt de Mol onder andere. Echter krijgt hij ook nog een kans om met de Mol te spreken. "Als je weet wie ik ben, of praat ik tegen mezelf?" Tegen Ranomi wordt gezegd: "Ben jij de Mol, Ranomi? De vrouw die haar hoofd altijd koel houdt, iemand die dondersgoed weet hoe je onder druk moet presteren, maar die zich in het spel juist verloor." Ook nu klinkt het weer over die kans. Datzelfde geldt voor Jurre, waarover de Mol zegt: "Ben jij de Mol, Jurre? Het beste jongetje van de klas, iemand die heel graag wilde dat opdrachten slaagden. Iemand die dat in het spel ook vaak heeft laten merken." spreekt de Mol. Jurre heeft natuurlijk eerder met de Mol gebeld, maar dat maakte dit gesprek bij hem niet anders.