Wie is de Mol aflevering 8 - de leukste tweets en hints

Vorige week in Wie is de Mol sprak een kandidaat De Mol. Of, sprak hij met zichzelf? Veel mensen verdenken Jurre ervan de Mol te zijn. In de achtste aflevering is het aantal kandidaten nog zo klein, dat je de Mol er wel uit moet kunnen halen. Toch? Eerst even terug naar de tweets en hints naar aanleiding van de vorige aflevering, maar niet te lang, want met een safari én lasergamen is aflevering 8 waarschijnlijk veel interessanter dan de drie toch wat saaie afleveringen van de weken hiervoor.

Opdracht 1: Focusgroep

In deze achtste aflevering, genaamd Brandpunt, zien we wie de laatste afvaller is. Straks zijn er nog maar drie kandidaten over, waarvan één de Mol is, één de winnaar en één de verliezer. Of nou ja, helemaal een verliezer ben je niet als je het zo ver weet te schoppen. Maar goed, eerst de eerste opdracht en dat is er één waar we natuurlijk al naar uitkijken sinds we weten dat dit seizoen zich in Zuid-Afrika zou afspelen: de safari!

Eerst gaan Soy en Jurre weer eens terug naar hun vroegere bondje, dat toch door wat leugens van beide zijden een beetje niet bestaand is geworden. Jurre voelt zich nog niet veilig bij Soy, maar hij wil nu eenmaal graag iets doen qua penningmeester en daar heeft hij de acteur bij nodig. Jurre onthult aan Soy over de molafspraak van vorige week dat geld een ding is. Zo staat er op elk biljet iets te lezen. Jurre verleidt Soy om de penningmeester te worden omdat hij graag met hem samen die molafspraak kan vervullen.

In Botlierskop gaan de kandidaten 2 uur op safari, waarbij ze foto's moeten maken van dieren. Ze kunnen daarbij enveloppen verdienen: in elke zit een vrijstelling voor de finale. Alleen de kandidaat die de mooiste serie maakt krijgt de inhoud van de envelop. En ja, Soy heeft heel veel met fotografie na zijn deelname aan Het Perfecte Plaatje. Na een korte fotografieworkshop gaan ze erop uit. Jurre wil gewoon kontjes. Een goede keuze, want hij wint. Dankzij een slimme ruil met Soy is hij zelfs direct door naar de finale. Heeft de Mol zoveel geluk, of is het toch gewoon een kandidaat die met een klavertje vier op reis is gegaan?