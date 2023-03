Wie is de Mol aflevering 10: de finale in tweets

De finale van Wie is de Mol is gespeeld. We weten nu wie de Mol is en welke vreselijke mollenstreken er zoal zijn gepleegd. We hebben tien weken lang meegeleefd met de kandidaten, die hun stinkende best deden daar in het adembenemende Zuid-Afrika. Het omstreden rode scherm van Soy, het breken van de struisvogeleieren, het vissen naar badeenden: er is veel voorbij gekomen, allemaal om te zorgen dat kandidaten op het verkeerde been werden gezet.

Uitslag Wie is de Mol 2023

Wat vooral opviel en nieuw was, dat was die telefoon. We hebben hem aan het begin gezien, ergens in het midden, en in aflevering 9. Eerst kregen de kandidaten zogenaamd via de telefoon te horen wie de Mol was en wie een gewone kandidaat was, later kreeg Jurre zijn gesprek met de Mol (of was het toch met zichzelf?) en aan het eind hadden alle kandidaten een gesprekje met de Mol.

Uiteindelijk is het natuurlijk de vraag wie dan toch de Mol is. We weten sinds aflevering 9 exact wie op wie zit. Ranomi zit op Daniël, Jurre zit op Daniël en Daniël zit op Jurre. Veel kijkers zitten ook op Jurre. Maar is hij ook de Mol? En wat als Ranomi de Mol is? Wat gebeurt er dan met de pot. Dat weten we al: als zij het is, dan gaat de pot naar de persoon die toch de meeste vragen goed had in de laatste test. Het is dus nooit zo dat de Mol het geld krijgt: die heeft immers allang zijn of haar pleziertje gehad. Wie het is, wil je het echt weten? Eerst wat tweets, dan komen we op de proppen met de uitslag.