​Waarom 365 Days nummer 1 is op Netflix

Een rijke, gevaarlijke man die houdt van agressieve seks en een vrouw die prima haar mannetje staat. Zo erg, dat de maffiabaas besluit om haar 365 dagen te kidnappen in de hoop dat zij verliefd op hem wordt. Het klinkt niet zo briljant, maar het is toch echt dé nummer 1 op Netflix momenteel. Dit is hoe dat komt.



365 Days op Netflix

Ik kan er kort over zijn: 365 Days (365 DNI) is het dichtst bij porno dat Netflix ooit is gekomen. Het verhaal klinkt al bekend, toch? Dit is een soort 50 Shades of Grey on steroids, compleet met gemaskerd bal en dreigende exen. Maar vooral met veel semi-agressieve, passionele seksscènes en momenten die toch aardig tegen aanranding aanschuren.

Een gevaarlijke film dus, dat 365 Days. Het gaat om een Poolse vrouw die tijdens een trip naar Italië tegen het goedgevormde lijf loopt van de gevaarlijke, rijke man die haar zal ontvoeren. Wat volgt is een soort verknipte variant van Belle & het Beest, maar dan met een Victoria Koblenko-look-a-like die veelal in nietsverhullende pakjes rondparadeert. Er zit zelfs een ongemakkelijke tafelscène in, om de vreemde mix van Belle & het Beest met 50 Shades of Grey compleet te maken.