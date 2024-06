Venom is terug in zijn voorlopig laatste film

Eddie heeft het niet makkelijk met Venom in zijn lijf, al hebben we vooral in de tweede film kunnen zien dat het steeds beter gaat tussen de twee. Sony maakt van de filmreeks een trilogie en de derde en laatste film verschijnt dit jaar nog. De hoogste tijd om er een glimps van op te vangen en dat kan met de eerste trailer van Venom: The Last Dance.

Venom: The Last Dance

Die titel is niet toevallig gekozen: het is voorlopig ook even de laatste dans voor de Spider-Man-schurk. Tom Hardy, die Eddie speelt, heeft ongetwijfeld ook veel andere projecten lopen, naast dat het de vraag is hoeveel er überhaupt nog inzit voor het personage. De eerste film uit 2018 kon rekenen op een matige score van 30 procent op RottenTomatoes, terwijl de tweede, Let There Be Carnage, al wegkwam met 57 procent (die verscheen in 2021). Venom is populair in bepaalde groepen, maar weet lang niet die populariteit van Spider-Man te bereiken: in de verste verten niet.

Maar dat wil niet zeggen dat deze films niet heel vermakelijk zijn, met Tom Hardy in de hoofdrol. We zijn inmiddels weer drie jaar later en dus is het tijd voor de volgende film, de afsluiter van de trilogie. Hierin moeten Eddie en zijn ‘huisdier’ het opnemen tegen aliëns die mensen lastig vallen.

Venom: the Last Dance draait vanaf 25 oktober dit jaar in de bioscoop en wordt geregisseerd door Kelly Marcel (schrijver van de eerste twee films).