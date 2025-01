UFC 311: Nederland met Reinier de Ridder terug op de UFC-maincard

Voor het eerst sinds 2019 staat er weer een Nederlander op de maincard van de Ultimate Fighting Championship (UFC). Reinier de Ridder, voormalig dubbelkampioen in de prestigieuze organisatie ONE Championship, maakt op zondag 19 januari zijn debuut op het grootste podium van de MMA-wereld tijdens UFC 311. De Ridder zal het opnemen tegen de Amerikaanse vechter Kevin Holland.

Dit langverwachte gevecht is exclusief live te zien op HBO Max, met analyses van voormalig UFC-vechter Stefan Struve en MMA-pionier Marloes Coenen. De uitzending biedt Nederlandse fans een unieke kans om een toch historische moment in de UFC vanuit eigen land te volgen.

Terugkeer Nederland

Deze maincard-deelname markeert een belangrijke terugkeer van Nederlandse MMA-expertise naar de elite van de UFC. De laatste keer dat een Nederlandse vechter op de maincard stond, was Germaine de Randamie tijdens UFC 245 in 2019, toen zij vocht voor de vrouwelijke bantamgewichttitel. Nog verder terug, in maart 2018, stond Stefan Struve als laatste Nederlandse man op de maincard van UFC 222.

Reinier de Ridder’s entree in de UFC komt op een cruciaal moment voor Nederland in de MMA-wereld. Germaine de Randamie heeft haar handschoenen aan de wilgen gehangen, en Jarno Errens – die sinds 2022 deel uitmaakte van de UFC – zag zijn contract afgelopen oktober niet worden verlengd. Errens wist in vier optredens één overwinning te behalen. Met de komst van De Ridder is Nederland opnieuw vertegenwoordigd op het hoogste niveau.

ONE Championship

De Ridder, bekend om zijn indrukwekkende prestaties in ONE Championship, waar hij zowel de middengewicht- als lichtzwaargewichttitel wist te veroveren, brengt een unieke combinatie van vechtstijlen en ervaring naar de Octagon. Zijn tegenstander, Kevin Holland, staat bekend om zijn veelzijdigheid en flamboyante stijl, wat deze matchup extra interessant maakt.