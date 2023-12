Tijdmachine: de Videotheek

Spreek op straat twintig tieners aan en vraag aan ze of ze weten wat een videotheek is. Je zult waarschijnlijk vragende antwoorden krijgen zoals ‘een nieuwe streamingdienst?’ of ‘die nieuwe uitgaansclub in de stad?’ De kans dat een van de tieners zegt ‘dat waren toch die winkels waar je vroeger films op videobanden kon huren’ is nihil. En dat is ook niet zo gek. De videotheek zoals oudere jongeren zoals ikzelf die zich nog herinneren, stamt uit de jaren tachtig van de vorige eeuw en beleefden hun hoogtepunt in het midden van dat decennium. Met de komst van de DVD, in de nineties, veerde de toen al tanende belangstelling voor videotheken nog even op. Lang duurde dat niet, want aan het begin van dit millennium gingen we allemaal zelf films (illegaal) downloaden en niet veel later volgden de streaming diensten. De traditionele videotheek was toen al lang gesloten of verworden tot printshop, pakketpunt of telefoon reparatieshop.

Toch was de videotheek van de jaren 80 een wonderlijk fenomeen. Het toeval wil dat wij tussen 1983 en 1986 thuis ook een videotheek hadden. Drie jaar waarin ik zoveel meegemaakt heb dat ik er met gemak een heel boek over kan schrijven. Dat ga ik hier niet doen, maar ik neem jullie wel even mee op een reisje in de tijdmachine. Back to the eighties, naar de wondere wereld van de videotheek!

Iedereen aan de videorecorder!

Aan het begin van de jaren 80 schoten videotheken bijna letterlijk als paddestoelen uit de grond. Inmiddels had bijna ieder gezin in Nederland naast of onder de tv – toen nog van die bolle beeldbuismodellen waarbij 28 inch al megagroot was – ook een videorecorder staan. Dat was in die tijd nog een hele investering. Een videorecorder kostte namelijk al gauw meer dan 1000 gulden.

Je kon toen kiezen uit drie systemen. De uitvinder van de videoband was onze eigen nationale trots Philips. Zij bedachten het V2000-systeem. Technisch waren die videobanden beter dan de concurrenten VHS en Betamax. Bijzonder was bijvoorbeeld dat ze, net als de cassettebandjes uit die tijd, aan twee zijden bespeeld konden worden. De beeldkwaliteit was echter iets minder goed. Uiteindelijk legde V2000 het af tegen Betamax (van Sony) en VHS (van JVC). Die laatste twee gaven de patenten ook vrij voor concurrerende fabrikanten van videorecorders en dat werd de doodsteek voor Philips’ V2000. Uiteindelijk verloor ook Betamax de strijd om het populairste systeem en werd VHS de standaard.