The Stranger op Netflix is de serie waar iedereen nu over praat

Dit keer is het geen Scandinavische thriller waar iedereen over praat, maar een nieuwe Britse serie. The Stranger staat sinds kort op Netflix en is een aanrader voor iedereen die op zoek is naar wat spanning. Want spannend is de serie zeker. Als kijker blijf je je tot de laatste aflevering afvragen hoe alle puzzelstukjes nu precies in elkaar moeten vallen. De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van de Amerikaanse schrijver Harlan Coben.

Voor liefhebbers van You

In verschillende recensies wordt The Stranger vergeleken met de populaire serie You. Persoonlijk vind ik die vergelijking niet echt opgaan. In You zien we Joe als gestoorde stalker, terwijl 'the stranger' anoniem wil blijven en niet geobsedeerd raakt door één persoon. We willen natuurlijk niet teveel verklappen, maar de series zijn toch echt heel verschillend. Ben je toe aan een spannende thriller, dan kijkt The Stranger gewoon lekker weg.

Trailer The Stranger