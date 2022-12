The Roast op Comedy Central: deze BN’ers roosteren Famke Louise

The Roast

Het is voor het eerst dat er een vrouw in Nederland wordt geroast. Ze treedt in de voetsporen van Gordon, Giel Beelen, Johnny de Mol en Hans Klok. Stiekem is de roast natuurlijk allang begonnen. Peter Pannekoek: “Ik moet nog even uitzoeken wie ze is en of ze ooit iets heeft gepresteerd, maar ik had gewoon belachelijk veel zin om te roasten, want het is te lang geleden."

Famke is echter niet snel onder de indruk: “Ik heb het allemaal al gehoord, deze roasters moeten van goede huize komen om me te verrassen." Daar heeft ze wel een punt. Als er iemand al sinds het begin van haar carrière het mikpunt van spot is, dan is het de zangeres van Op Me Monnie wel. En aan de andere kant is een roast uiteindelijk ook waardering, zo stelt Comedy Central. "We roasten alleen mensen van wie we houden."