The Most Hated Man on the Internet is een bizarre Netflix-docu

Waarschijnlijk is Isanyoneup.com een van de meestgezochte sites ter wereld dit weekend. Dat is namelijk de website waar het om draait in de nieuwe Netflix-docu The Most Hated Man on the Internet. In deze docu, gemaakt door de mensen achter Don’t F**k With Cats , volgen we een moeder die op heksenjacht is nadat naaktfoto’s van haar dochter online zijn verschenen.

Dochterlief staat namelijk op Isanyoneup.com, een soort pestwebsite waarop boze exen, rancuneuze aartsvijanden en overige kwaadwillenden foto’s van naakte mannen en vrouwen (die ze ooit in vertrouwen hebben gekregen) ‘lekken’. Ze kunnen ze er niet zelf opzetten, want ze sturen ze in naar de website. Tijd voor de ‘meest gehate man ter internet’ om ten tonele te verschijnen, want Hunter Moore is de man die deze website runt en die foto’s erop plaatst.

The Most Hated Man on the Internet

In deze documentaire wordt uiteengezet of het inderdaad lukt om de foto’s van de in paniek zijnde dochter offline te halen en hoe het Hunter verder vergaat. Je zou kunnen zeggen dat het misschien wel iets te veel gaat over de toch al enorm aandachtsgeile website-eigenaar, en te weinig over de hulp die slachtoffers waarschijnlijk nodig hebben gehad na de traumatische ervaring om in adam- of evakostuum ‘all over the internet’ te staan.

Wat wel goed in elkaar zit, dat is het aantal mensen dat wordt geïnterviewd. Een ex van de ‘professional life ruiner’ komt aan het woord, maar ook een vrouw die juist een soort carrière overhield aan haar rendez-vous met de man. Wat dat betreft is het een goed in elkaar gezette docu, maar het is de vraag of deze man wel zoveel aandacht verdient. Er is al grote controverse op social media ontstaan, omdat meneer Moore nu juist weer een veelbesproken onderwerp wordt op social media en veel mensen hem liever zouden doodzwijgen.