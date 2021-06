​The Art of the Brick: LEGO-expositie in beeld

Je kunt het eigenlijk niet missen als je in Amsterdamse Kalverstraat loopt, want de uithangborden met daarop de gele man gebouwd van LEGO vallen wel op. Het kunstwerk, Yellow, is opgebouwd uit meer dan 11.000 stenen en is het paradepaardje van The Art of the Brick, een kunstexpositie met LEGO-standbeelden. We nemen je mee door de expo in een fotoreeks.



The Art of the Brick Eigenlijk was The Art of the Brick al eerder open: na vier dagen moest echter 175 dagen het pand dicht, vanwege de coronamaatregelen. Gelukkig is de expo vrijdag feestelijk heropend door Jan en Lola, plus andere deelnemers van tv-programma LEGO Masters. We namen een kijkje bij deze tentoonstelling, die overigens niet is gemaakt door LEGO Masters-deelnemers, maar door Nathan Sawaya. Hij maakte meer dan 100 kunstwerken en gebruikte daarvoor meer dan 1 miljoen steentjes.

Een gigantische T-Rex, een heerlijk uitziende appel, een paraplu: er is niet echt een thema in de expositie, maar elk object is op zijn eigen manier bijzonder. Zo is er bij de paraplu een foto aan de muur gehangen waarin de LEGO-plu is gePhotoshopt, is er een zwemmer te zien in een aparte ruimte met lampen die het heel zwembad-achtig maken en is er een denkend persoon waar je naast kunt zitten voor een foto.

Meer Kodak-momenten nodig Wat ons betreft hadden er meer objecten mogen zijn om mee op de foto te gaan, want er zijn niet voor niets speciale musea waar je alleen maar naartoe gaat om foto’s te kieken voor je Instagram. The Art of the Brick heeft niet veel plekken waar dat kan, en je mag de kunstwerken ook niet aanraken, waardoor dat minder makkelijk gaat.

Op zich is deze expositie niet per se bedoeld voor kinderen: hoewel het geliefde LEGO-speelgoed wordt gebruikt, zijn de onderwerpen van de objecten vaak wat meer voor volwassenen. Denk aan schilderijen die zijn nagebouwd, portretten voor aan de muur en wat meer abstracte figuren.

Geschikt voor kinderen? Kinderen kunnen zich echter wel vermaken in de PlayZone, waar meer dan 300.000 LEGO-steentjes in een soort ballenbakken van LEGO te vinden zijn om er lekker op los te bouwen. Oudere kinderen zullen waarschijnlijk wel van zowel de expo als de PlayZone kunnen genieten.

Of CNN helemaal gelijk heeft door te zeggen dat je deze over de hele wereld reizende tentoonstelling absoluut moet hebben gezien, dat weet ik niet. Het is een mooie expositie, maar tegelijkertijd loop je er snel doorheen. Bij elk kunstwerk hangt wel een kaartje met wat uitleg en het aantal stenen plus de titel, maar die teksten zijn vaak wat simpel. Er zitten geen diepere gedachten achter, tenminste, die komen niet in de uitleg naar voren. Dat was wel jammer, waardoor je er iets sneller doorheen racet en je minder tijd besteed bij een object. Het zou tof zijn als de omschrijvingen je iets meer aan het denken zouden zetten.

Een goed corona-uitje Tegelijkertijd is het wel een heel goede expositie om nu te bekijken. Er is één looproute, je kunt goed afstand houden en het is in hartje centrum Amsterdam, waardoor je het goed kunt combineren met terrasbezoek, shoppen of een filmpje in de bioscoop. Bovendien is het wel een heel toegankelijke expo. Je kunt er met een date heen, met je gezin of zelfs even alleen. Het is ook erg tof om LEGO eens op een andere manier te zien dan in de standaard sets.

Nathan Sawaya heeft er echt iets heel moois van gemaakt. Je kunt absoluut overleven zonder deze expo te hebben gezien, maar als je wel de kans hebt, dan beleef je een heel fijne tijd in The Art of the Brick. Er is genoeg om je ogen bij uit te kijken en te zien welke bijzondere bouwwijzen hij soms gebruikt om iets moois te maken.

The Art of the Brick is te zien tot 29 augustus 2021 in de Kalverpassage in Amsterdam. Tickets zijn 14,90 euro per persoon.