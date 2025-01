Tech keert zich tegen een vrouw op date in de nieuwe film Drop

AirDroppen, we doen het allemaal wel eens. Maar, na de nieuwe film Drop leren we dat misschien wel massaal af. Een vrouw denkt in deze film op een leuke date te gaan, maar krijgt vervolgens allemaal AirDrops op haar telefoon die haar opdragen haar date te vermoorden. Dat de schurk ook nog haar zoon te pakken heeft…

Drop

Deze film van Happy Death Day-regisseur Christopher Landon doet ons een beetje denken aan Carry-On van Netflix, omdat het daar ook gaat om iemand die een soort geheime boodschappen ontvangt en allemaal binnen een setting een probleem moet oplossen, terwijl zijn geliefden in direct levensgevaar zijn. Drop, een film van het bekende horrorfilmhuis Blumhouse, zien we hoe Violet gespeeld door Meghann Fahy (The White Lotus) op een date gaat wanneer ze dus zo’n AirDrop krijgt op haar iPhone.

AirDrops bestaan sinds 2011 al en maken het mogelijk om je telefoon open te zetten voor berichten en bestanden van mensen die in de buurt zijn. Heb je dit openstaan, dan kun je zomaar in de situatie terechtkomen van Violet. Oke, oke, daar is wel iets meer voor nodig: gelukkig wordt in de echte wereld AirDrop vooral gebruikt om gekke filmpjes door te sturen. Was het maar zo’n feest voor Violet, die op een leuke date is met een knappe man (gespeeld door Brendon Sklener uit It Ends with Us). Al is het natuurlijk de vraag of iedereen in deze film wel zo onschuldig is als hoezij of hij zich voordoet.

Tech en Hitchcock

De film moet moderne technologie mixen met Hitchcock, dus we zitten er klaar voor. Drop dropt 11 april in de bioscoop. Jammer dat hij net Valentijnsdag mist, al is het misschien niet de meest ideale datefilm.