​Steven Spielberg sluit deal met Netflix

Wat voor een geldbedrag er gemoeid is met de deal, dat is niet bekendgemaakt. Wel wordt direct de link gelegd met wat Spielberg een paar jaar geleden zei. Hij liet namelijk weten niet bepaald een fan te zijn van streamingdiensten. Volgens de regisseur zouden films die voor streaming worden gemaakt niet in aanmerking moeten komen voor een Oscar. Niet dat ze geen prijzen verdienen, maar hij associeerde de Oscars met de bioscoop en streamingdiensten met televisie. Hij meende dat Netflix Original-films dus thuis hoorden bij de Emmy’s.

Oscars en Emmy's

Of hij daar nu nog steeds zo over denkt, dat is de vraag. Hij gaat nu als groot regisseur immers zelfs films maken voor een streamingdienst. Niet dat hij niet al genoeg Oscars in op zijn schoorsteenmantel heeft staan: hij won er al drie keer een, na heel vaak te zijn genomineerd. Daarnaast won hij vier keer een Emmy, dus ook daaraan geen gebrek. Overigens kun je beter kijken naar de prijzen die Amblin won, want dat won onder andere met Green Book en 1917 diverse Oscars.