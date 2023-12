​Spannende tijden voor Disney: verliest patent op Steamboat Willie

Weet je waarom er hier en daar toch LEGO-concurrenten zijn? Omdat LEGO zijn patent op het LEGO-blokje in 1988 zag verdwijnen. Dat is namelijk wat er gebeurt met patenten , die zijn niet voor altijd. Disney zal dat ook moeten leren: zo verliest het op 1 januari 2024 het patent op zijn bekende ‘eerste Mickey’: Steamboat Willie.

Today 1928 the trademark for #MickeyMouse was granted by the United States Patent Office. This is exactly two months ahead of the release of Steamboat Willie. #Disney pic.twitter.com/fFpJmE0uXX

Steamboat Willie

Steamboat Willie is van 1928 en het is een essentieel moment geweest in de geschiedenis van animatie. Het was voor het eerst dat we Mickey Mouse zagen en dat het geluid was gesynchroniseerd met de beelden. Dit zorgde er voor dat Disney-films anders werden dan die van de concurrentie en gaf Disney een geweldige start in het genre animatiefilm. Steamboat Willie betekent dus heel veel voor het bedrijf.

Maar op 1 januari 2024 wordt het personage wat minder ‘des Disneys’. Het is nog steeds een uitvinding van het grote entertainmentmerk, maar het wordt publiek domein vanaf die datum. Dat betekent dat mensen allerlei vreemde dingen kunnen doen met het personage, zoals hem in een stripboek een superschurk maken, of ansichtkaarten maken waarop hij allemaal grove dingen zegt.