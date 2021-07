Somos indrukwekkende serie over een bloedbad in Mexico

Het verhaal van Somos: het is maart 2011. In Allende, een nietszeggend Mexicaans stadje dicht bij de grens met Texas speelt zich een drama af. Een bloedbad wat zijn weerga niet kent. Onschuldige inwoners van Allende werden beroofd, ontvoerd, neergeschoten en vervolgens verbrand. En dat omdat een medewerker van het Zetas-drugskartel zijn bazen had bedrogen. Hij moest worden gestraft net als iedereen die met hem verbonden was. Hoeveel mensen werden vermoord bleef geheim. Net als het verhaal van wat er werkelijk was gebeurd.

How the US Triggered a Massacre in Mexico

Het is 2017. De journalist en Pulitzer Prize-winnaar Ginger Thompson publiceert een artikel in de media ‘How the US Triggered a Massacre in Mexico’. Het spraakmakende verhaal brengt aan het licht wat er werkelijk is gebeurd, net als de rol van de DEA. Het is 2021, vier jaar later besluit Netflix de verschrikkelijke gebeurtenissen opnieuw onder de aandacht te brengen en komt met de docu/dramaserie 'Somos’ (betekenis ‘wij bestaan’) om het verhaal van wat er werkelijk gebeurde in Allende onder de wereldwijde aandacht te brengen. Geen nieuwe gedramatiseerde Narcos-serie maar een verhaal over wat er werkelijk is gebeurd. Het blijft alleen verbazend dat ondanks de directe betrokkenheid van de Amerikaanse overheid en de DEA de gebeurtenis jarenlang uit de publiciteit is gebleven.

Angst en extreem geweld

De angst van de inwoners van Allende is in alles zichtbaar. Veel van het acteerwerk is gedaan door niet professionele acteurs waardoor het misschien juist wel dichterbij de werkelijkheid komt. Wie loslippig is loopt enorme risico’s waarbij extreem geweld wordt gebruikt. Zelfs de meest voorzichtige inwoner van Allende weet dat er elke dag op hun deur kan worden geklopt met alle gevolgen van dien. Zeker niet alle verhaallijnen zijn even logisch maar de harde werkelijkheid doet je dat vaak weer vergeten. De DEA is duidelijk een andere rol toebedacht als in de Narcos series. Soms lijkt het alsof het script wil dat hun rol extra twijfelachtig moet overkomen.