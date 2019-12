​De mooiste opnamelocaties uit vier bekende Netflix-series

Netflix is een uitermate geschikte bron om reisinspiratie op te doen. De meeste series worden namelijk op prachtige filmlocaties opgenomen. Ben jij benieuwd waar al deze fraaie beelden zijn geschoten? Lees dan vooral verder, want wij delen de opnamelocaties van vier bekende Netflix-series!

1. The Crown Onlangs is seizoen 3 van The Crown uitgekomen, een serie gebaseerd op het leven van Queen Elizabeth II. Helaas mocht er niet gefilmd worden in Buckingham Palace, maar gelukkig hebben de makers in Lancaster House een goede vervanger gevonden. Deze filmlocatie werd ook gebruikt voor The King’s Speech en Sherlock Holmes: A Game of Shadows. De scènes op de binnenplaats van Buckingham Palace zijn opgenomen bij The Old Royal Naval College in Greenwich. Voor het huwelijk van koningin Elizabeth en prins Philip werd de Ely Kathedraal gebruikt, in plaats van Westminster Abbey. Ook zijn er een aantal scènes in Zuid-Afrika opgenomen. Hier zijn scènes opgenomen die als decor diende voor landen zoals Ghana, Griekenland, het Amazonegebied en Australië.

2. Outlander Outlander is opgenomen op verschillende prachtige plekken in Schotland. De meeste plekken kun je gewoon bezoeken! Een van de leukste Outlander-filmlocaties in Schotland die je zelf kunt bezoeken is bijvoorbeeld het mysterieuze Craigh na Dun, waar hoofdpersonage Claire door de tijd reist. Deze plek bestaat niet echt, maar Clava Cairns diende al inspiratie voor de stenen. Je kunt hier de goed bewaarde, 4000 jaar oude graven van steen bezoeken. Deze graven stammen uit de bronstijd. De scènes werden opgenomen bij Kinloch Rannoch in de Schotse Hooglanden. Daarnaast is het ook mogelijk om het indrukwekkende Culloden Battlefield zelf te bezoeken. Je kunt hier over het veld lopen waar de gevechten hebben plaatsgevonden. Tot slot zijn er veel scènes in Edinburgh opgenomen, de hoofdstad van Schotland. Zo kun je een bezoek brengen aan Bakehouse Close. Dit is de plek waar Jamie zijn drukkerij heeft (Alexander Malcolm’s print shop).

3. Peaky Blinders Peaky Blinders speelt zich af speelt zich af in Birmingham in de jaren '20. De meeste scènes spelen zich af op drie locaties: Watery Lane, Garrison Lane en de haven. Twee van deze drie plekken zijn opgenomen in Liverpool, omdat deze plek beter in staat was om het oude Birmingham na te bootsen. De scènes in de woonwijk 'Watery Lane' zijn opgenomen in Powys street in Liverpool. Het industrieterrein dat bekend stond als 'Garrison Lane' bevindt zich daadwerkelijk ook in Liverpool. Deze historische haven behoort zelfs tot de UNESCO werelderfgoedlijst! We weten allemaal dat de Peaky Blinders geen lieverdjes waren. Het kan dan ook nooit kwaad om, als je deze bijzondere plekken bezoekt, om een goede reisverzekering af te sluiten.

4. Narcos In Narcos volgen we het leven van drugsbaron Pablo Escobar. Zijn thuisbasis was de Colombiaanse stad Medellín. Hier zijn dan ook veel scènes opgenomen. Het is mogelijk om in deze stad een tour te volgen waarin alle belangrijke plekken uit de serie worden aangedaan. Een voorbeeld is de gevangenis La Catedral. Ook is er gefilmd in de steden Bogota en Cali. Het tweede seizoen speelt zich af in Mexico. Helaas heeft de Mexicaanse werkelijkheid de populaire serie ingehaald: in 2017 is een locatiescout in Mexico doodgeschoten. Hij was ook zoek naar geschikte filmlocaties.