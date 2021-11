​Rijmodus van Spotify is verdwenen: dit zijn de alternatieven

Hij is verdwenen. De rijmodus van Spotify is niet meer. De auto-modus van de streamingdienst was altijd erg handig. Het zorgde ervoor dat Spotify net wat anders werd weergegeven, waardoor je minder tijd nodig had een nummer af te spelen of te skippen. Dat zorgde voor minder afleiding tijdens het autorijden. Waarom is de rijmodus weg en wat zijn de alternatieven?

Te vroeg verwijderd Er is duidelijk geen Zweedse variant van het gezegde dat je liever geen oude schoenen moet weggooien voordat je nieuwe hebt. Spotify heeft namelijk afscheid genomen van de modus omdat het ruimte moet maken voor nieuwe innovaties. Wat die nieuwe innovaties zijn en wanneer ze worden verwacht, is nog een groot vraagteken. Toch heeft de streamingdienst alvast de modus voor automobilisten verwijderd. Als je auto is voorzien van een infotainmentsysteem, dan is dat niet zo’n groot gemis. Je kunt dan immers contact maken met dat systeem en bijvoorbeeld via Android Auto alsnog je muziek op Spotify luisteren. Heb je een oudere bolide, dan kom je er nu bekaaid vanaf zonder de automodus van de Spotify-app. Spotify: “We beëindigen inderdaad de rijmodus, maar dat wil niet zeggen dat we de gebruikerservaring van Spotify-luisteraars tijdens het autorijden niet willen verbeteren. Integendeel, we zijn juist op zoek naar verschillende nieuwe mogelijkheden voor de beste luisterervaring in de auto.”

Car Thing Is dat wel helemaal waar? Boze tongen beweren dat Spotify gewoon meer Car Things wil verkopen. Dat zou een plausibele verklaring kunnen zijn, ware het niet dat Car Thing hetzelfde lot heeft als PlayStation 5: er is meer vraag dan aanbod. Bovendien refereert het bedrijf nu niet heel actief door naar Car Thing. Maar toch: het is niet helemaal te rijmen waarom één functie al plaats moet maken voor nieuwe functies, voordat die zijn geïntroduceerd. Wat nu, als je als infotainmentloze chauffeur toch graag van muziek geniet? Je kunt er dan voor kiezen om de Google Assistent in te schakelen. ‘Ok Google, speel xx van xx af op Spotify’. Op die manier kun je ook playlists afspelen en nummers overslaan. Het vergt alleen wat meer denkwerk en eventueel creativiteit, want je ziet de playlists niet voor je en moet ze dus uit je hoofd opnoemen. Je kunt ook apps gebruiken die alleen bepaalde apps toelaten, of de niet storen-modus gebruiken van je smartphone, maar het beste is om over te gaan naar stembesturing, omdat je hiermee altijd je ogen op de weg kunt houden.

Spotify in de auto Gebruik je je telefoon om naar een locatie te navigeren via Google Maps, dan kun je Spotify eventueel vanuit Maps aansturen. Er bestaat een integratie tussen de twee, waardoor je toch nog die nieuwe New Music Friday of Release Radar kunt opzetten. De Assistent is waarschijnlijk de meest logische manier om Spotify nog in te zetten in de auto. Immers kan zo’n niet-storen-functie of een app voor rust wel andere apps uitschakelen, maar niet zorgen dat de interface van Spotify vereenvoudigd. Het beste zou zijn als Spotify met een geweldige nieuwe auto-variant komt, maar dat is dus nog afwachten.