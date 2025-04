Nieuwe wielertalkshow ‘In De Waaier’ op HBO Max

In De Waaier podcast

Thijs en Hidde zijn naast de wekelijkse talkshow ook te horen in hun eigen podcast. Die ook In De Waaier heet en elke week van woensdag t/m zondag te beluisteren is. In de podcast zijn Thijs & Hidde op hun vertrouwde manier te horen. En zullen ze samen voorbeschouwen, terugblikken, analyseren en interviewen. In De Waaier is beschikbaar via alle bekende podcastkanalen en podcastapps.

HBO Max & YouTube

Vanaf maandag 7 april is In de Waaier elke maandag te zien op HBO Max en op het YouTube kanaal van Eurosport.

Fotocredits: HBO Max / A.S.O./Charly Lopez