Nieuwe Until Dawn-trailer: Hayden Panettiere wordt gemist

Supermassive heeft met Until Dawn een geweldige horrorgame neergezet. Heel filmisch, heel spannend, en heel verspeelbaar. Zeker met de remaster die vorig jaar verscheen en ook voor wat nieuwe wendingen zorgde. Nu is er een eerste grote trailer voor de film.

Until Dawn

Er is gekozen voor een heel andere cast dan in de game en dat is jammer. We missen Hayden Panettiere bijvoorbeeld, maar misschien zorgt een frisse cast wel voor een wat frissere vertelling.

De film draait in ieder geval om Clover die met haar vrienden naar een afgelegen vallei gaat. Niet per se alleen voor de gezelligheid, want dat is de plek waar haar zus Melanie een jaar geleden vermist raakte. En ja, dan kun je er donder op zeggen dat er meer misgaat. Zo worden ze achterna gezeten door een gemaskerde moordenaar en dat kan maar een ding betekenen: ze komen ze stuk voor stuk op nare, zeer nare wijze aan hun einde.

Maar wel met een Groundhog Day-inslag waarbij ze elke dag weer wakker worden. En er elke dag een andere moordenaar is die het op ze heeft gemunt.

Until Dawn is vanaf 25 april in de bioscoop te zien.