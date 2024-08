Nieuwe trailer van Kraven the Hunter licht een tipje van de Russische sluier op

Het Spider-Man-universum wordt heel binnenkort uitgebreid met Kraven. Kraven the Hunter is een film die het lichtvoetige van Spidey verruilt voor een veel duisterder en gewelddadiger verhaal over Kraven.

Kraven the Hunter

We hopen dat de film ons het toch wat forgettable Madame Web helemaal doet vergeten en wegblaast met een stevig verhaal. Kraven the Hunter heeft veel vertraging opgelopen, waardoor de verwachtingen laaggespannen zijn, maar de nieuwe trailer ziet er best tof uit. The Man Comes Around van Johnny Cash speelt in de achtergrond en ondertussen wordt er een vrij zwartgallige sfeer gecreëerd.

Kraven is één van de grootste vijanden van Spider-Man en deel van de Sinister Six. Als Russische immigrant met een edele achtergrond is hij in de jungle terechtgekomen en heeft hij een middel ingenomen waardoor hij superkrachten kreeg. Een verbeterde reuk, gehoor en kracht, waardoor hij een geduchte tegenstander is voor Spider-Man. Aaron Taylor-Johnson speelt Kraven en zijn vader wordt vertolkt door Russell Crowe. Ariana DeBose, Fred Hechinger en Alessandro Nivola zijn ook in deze aankomende film te zien.

Vanaf 13 december draait Kraven the Hunter in de bios.