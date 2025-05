Netflix-documentaire onthult ware toedracht achter ramp met Titan-onderzeeër

Op 11 juni 2025 verschijnt op Netflix de documentaire Titan: The OceanGate Disaster. De film reconstrueert de tragische implosie van de onderzeeër Titan tijdens een afdaling naar het wrak van de Titanic in juni 2023. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven, onder wie OceanGate-oprichter Stockton Rush. De documentaire beleeft op 6 juni zijn première tijdens het Tribeca Festival en belicht het roekeloze karakter van dit avontuur.

De ramp met de Titan

Op 18 juni 2023 verloor de Titan-onderzeeër het contact met de oppervlakte tijdens een commerciële duik naar de Titanic. Aan boord bevonden zich vijf mensen, onder wie CEO Stockton Rush. Vier dagen later vonden zoekteams wrakstukken op de oceaanbodem. Die ontdekking bevestigde dat het vaartuig was geïmplodeerd. Het ongeluk leidde tot wereldwijde verontwaardiging en riep vragen op over veiligheid en toezicht in de commerciële deep-sea-industrie.

Wat laat de documentaire zien?

De film, geregisseerd door Oscarwinnaar Mark Monroe (The Cove, Icarus), onderzoekt hoe Stockton Rush zijn droom van betaalbare diepzeetoerisme nastreefde. De documentaire onthult hoe hij waarschuwingen negeerde, goedkope onderdelen gebruikte en onorthodoxe keuzes maakte, zoals het inzetten van een gamecontroller om de onderzeeër te besturen.

Titan: The OceanGate Disaster toont interviews met oud-medewerkers, klokkenluiders en familieleden van betrokkenen. Daarnaast bevat de film origineel beeldmateriaal en geluidsfragmenten uit de beginperiode van OceanGate. Deze elementen schetsen een volledig beeld van de opbouw én ondergang van het project.

Visionair of roekeloos?

De documentaire geeft een indringende inkijk in het denken van Stockton Rush. Hij geloofde sterk in zijn missie en durfde risico’s te nemen. Die mentaliteit leidde echter ook tot roekeloos gedrag. De film legt de kloof bloot tussen ambitie en verantwoordelijkheid.