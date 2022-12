Nederlandse filmfans kiezen de filmlijst der filmlijsten

De dagen tussen kerst en oud & nieuw lenen zich perfect om terug te kijken naar het afgelopen jaar. In deze dagen lijkt de wereld een klein beetje stil te staan en voeren gevoelens van nostalgie de boventoon. Hét perfecte moment dus om thuis lekker een filmpje te kijken en te cocoonen op de bank. Pathé Thuis een uitvraag gedaan welke films Nederlanders als favoriet en meest nostalgisch bestempelen. In deze top 10 komen zowel klassiekers zoals Avatar en The Shawshank Redemption als nieuwe titels zoalsTop Gun: Maverick voor. Nostalgie en herbeleven door filmverhalen Het herbeleven van je favoriete filmverhalen geeft je een fijn gevoel, en laat ons momenten waar we van houden opnieuw beleven. Zo heeft iedere filmfan zijn eigen klassiekers, guilty pleasures of titels die het ultieme gevoel van nostalgie terugbrengen. De top 10 van beste films aller tijden ziet er volgens Nederlandse filmfans als volgt uit: 1. Avatar Wist je dat... de Na'vi taal geheel nieuw werd gecreëerd? James Cameron huurde een taalkundige in om een taal te creëren die gemakkelijk uit te spreken zou zijn voor acteurs, maar die op geen enkele menselijke taal zou lijken. Hij creëerde zo’n 1000 woorden voor de film.

2. Top Gun: Maverick Wist je dat... Tom Cruise zijn eigen luchtvaarttraining heeft ontworpen? Deze 3 maanden durende training moest nieuwe acteurs helemaal klaarstomen voor het besturen van een F-18.

The Shawshank Redemption Wist je dat... The Shawshank Redemption in het algemeen wordt beschouwd als een van de allerbeste films aller tijden? Ondanks dat won de film geen enkele Oscar, hoewel hij was genomineerd voor zeven (waaronder Best Film).

4. Love Actually Wist je dat… de beelden van Love Actually op de luchthaven zijn opgenomen met verborgen camera’s? Wanneer er iets bijzonders op de camera werd vastgelegd, rende een crewlid naar buiten om de betrokkenen een verklaring te laten ondertekenen zodat het moment in Love Actually kon worden opgenomen. Het kijken naar de liefde bij de aankomstgate van LAX inspireerde Schrijver-regisseur Richard Curtis tot het schrijven van deze romance.

5. The Green Mile Wist je dat… er wel vijftien muizen werden gebruikt in de film? Elk van hen werd maandenlang getraind om verschillende trucjes te doen.

6. A Star is Born Wist je dat… enkele scènes van A Star is Born gefilmd werden op het Coachella Festival? Lady Gaga was de eerste vrouwelijke headliner in tien jaar en festivalgangers betaalden slechts tien dollar om te zien hoe de scènes werden gefilmd. Opnameapparaten werden uiteraard tijdelijk afgenomen om te voorkomen dat er beelden van de film zouden uitlekken.

7. Titanic Wist je dat… toen Kate Winslet erachter kwam dat ze naakt moest staan voor Leonardo DiCaprio, ze besloot direct het ijs te breken door tijdens hun eerste ontmoeting haar shirt omhoog te trekken?

8. The Lord of the Rings; The Fellowship of the Ring Wist je dat…regisseur Sir Peter Jackson acteurs Elijah Wood en Andy Serkis beide een van de gebruikte ringen cadeau gaf toen de opnames klaar waren? Zowel Elijah als Andy dachten echter dat ze de enige ring in handen hadden.

9. 12 Years a Slave Wist je dat... Michael Fassbender zijn snor met alcohol liet beschilderen door zijn make-up artist? Op deze manier kon hij een alcoholist beter uitbeelden en zouden andere acteurs op een natuurlijke manier op de geur reageren, zoals ze zouden doen bij een man die zwaar gedronken had.

10. Grease Wist je dat… de regisseur van Grease niet helemaal overtuigd was van het nummer ‘’Hopelessly Devoted to You’’ toen hij deze voor het eerst hoorde? Een geheel nieuwe scène moest bedacht worden om het nummer in de film te laten passen, en uiteindelijk werd het gefilmd nadat de opnames al lang waren afgelopen. Het leverde de enige Oscarnominatie van de film op.

Pathé Thuis Pathé Thuis heeft een groeiende catalogus van meer dan 4.500 films. Films die net uit de bioscoop zijn, denk hierbij aan Ticket to Paradise (nu te huur), Smile (nu te huur) of Soof 3 (nu te huur), maar ook oudere klassiekers en alles ertussenin. De films verdwijnen niet en blijven altijd beschikbaar. Omdat je per film betaald, heb je geen vaste abonnementskosten! De top 10 thuis kijken? Alle films uit de filmlijst der filmlijsten zijn nu te vinden op Pathé Thuis en te bekijken vanaf €2,99. De hele collectie zie je hier. Wij mogen in samenwerking met Pathé Thuis de hele top 10 een aantal keer verloren. Kans hierop maken? Laat ons dan in een reactie weten waarom jij die top 10 wilt winnen! Succes. Fotocredits: Disney