Nationale Buitenspeeldag 2025: kinderen moeten weer buiten spelen

In steeds meer Nederlandse straten hoor je geen kinderstemmen meer. Geen bal tegen een muur, geen tikkertje op het plein. Op woensdag 11 juni proberen Jantje Beton en Nickelodeon daar iets aan te doen tijdens de Nationale Buitenspeeldag 2025.

400.000 kinderen spelen nooit meer buiten

Uit recent onderzoek blijkt dat inmiddels meer dan 400.000 kinderen in Nederland nooit buiten spelen. Dat aantal lag in 2022 nog op 260.000. De toename is zorgwekkend. Schermen zijn aantrekkelijk, steden raken voller, speelplekken verdwijnen. Ondertussen beweegt 40% van de kinderen niet genoeg volgens de richtlijnen. In Amsterdam haalt zelfs 60% van de kinderen het minimale aantal beweegmomenten niet.

Op een gemiddelde dag brengen kinderen ruim zeven uur zittend door, vooral op school en thuis met een scherm voor hun neus. Dat heeft invloed op hun motoriek, uithoudingsvermogen én mentale veerkracht.

Buitenspelen moet weer vanzelfsprekend worden

Daarom is de boodschap van de Buitenspeeldag helder: kinderen hebben het recht om te bewegen, te ontdekken en te spelen in de buitenlucht. Dat begint met ruimte en tijd. Maar het vraagt ook een verandering in hoe ouders, scholen en gemeentes naar buiten spelen kijken.

In Amsterdam gaven 44 basisscholen op 11 juni het goede voorbeeld. Geen les in de klas, maar een actieve start buiten op het plein. Ook in de rest van het land werden op meer dan 1.000 plekken buitenspeelactiviteiten georganiseerd. Van stoepkrijten tot voetbaltoernooitjes.