​Must-see: de onheilspellende trailer van Jordan Peele’s Candyman

Candyman klinkt als een merk snoep of een liedje van Christina Aguilera, maar het is natuurlijk een redelijk perfecte naam voor een It-achtige horrorfilm. Regisseur Jordan Peele (Get Out, Us) is de meester van onaangename gevoelens oproepen en dat belooft ook te gebeuren in de nieuwe film Candyman. De eerste trailer belooft wat.



Candyman

Peele is niet de regisseur van Candyman, want de touwtjes zijn wat dat betreft in handen van Nia DaCosta. De film, die een opvolger kan worden genoemd van Candyman uit 1992, volgt op zich een klassiek horrorverhaal over een entiteit die mensen lastigvalt. Op zich een nogal uitgekauwd thema in het genre, maar Jordan Peele heeft wat van zijn magie over het project gesprankeld en die komt al tot uiting in de eerste trailer van het project: