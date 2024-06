Millennium Falcon zoekt de dark side op: nieuwe LEGO-set in de maak

Millennium Falcon is al in vele vormen verschenen, ook in veel LEGO-vormen, maar nu komt er een variant aan die waarschijnlijk opnieuw door veel fans gekocht wordt: een duistere. De Dark Falcon wordt vergezeld door meer Star Wars-LEGO, namelijk nieuwe X-Fighters en Tie-Wings.

LEGO Dark Falcon

LEGO staat erom bekend in de zomer met veel nieuwe, mooie sets op de proppen te komen en daarin stelt het ook dit jaar niet teleur. Zo is er onder andere de The Legend of Zelda-set met de Deku Tree, maar laatst hadden we het ook nog over een exemplaar van Dungeons & Dragons met een Nederlands tintje dat indruk maakte. En zelfs Minecraft krijgt er een set bij, die speciaal is geënt op volwassenen.

De nieuwe Dark Falcon moet ook wel zo’n soort high end set worden voor volwassenen (via Reddit). In ieder geval bevat het drie fascinerende personages: Darth Jar Jar, Darth Rey en… een soort vakantievierende Luke Skywalker. De set is nog niet door LEGO zelf onthuld, maar werd gelekt door Clay Bricks en valt wat ons betreft nog mee in prijs: 180 dollar (wat waarschijnlijk ongeveer gelijk is aan de europrijs).